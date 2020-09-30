برلمانات شمال أفريقيا: صباح الأحمد مثال فريد للعمل الإنساني

توجه النائب مصطفى الجندي، رئيس برلمانات شمال أفريقيا، المستشار السياسي لرئيس البرلمان الأفريقي، إلى دولة الكويت قيادة وحكومة وشعب، بخالص التعازي في وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يمن على الكويت بدوام الأمن والاستقرار والازدهار.

وأكد "الجندي"، في بيان له، أصدره اليوم أن التاريخ سجل بحروف من نور للراحل الفقيد الذي قضى حياته في خدمة وطنه وشعبه، وكان مثالا فريدا للعمل الإنساني العربي والأفريقي والإسلامي، وكرجل دولة من طراز رفيع المستوى.

وأشار إلى أن التاريخ سيذكر الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح كرمز للتوازن والحكمة في عالم ملئ بالصراعات، فضلا عن بصماته المضيئة في تاريخ العلاقات بين الكويت والدول العربية والأفريقية والإسلامية.

وأشاد بحرص الراحل على ترسيخ ودعم العلاقات التاريخية والاستراتيجية بين مصر والكويت في مختلف المجالات، مؤكدا أن العلاقات بين البلدين تمثل نموذجا رائعا للعلاقات التي يجب أن تسود بين جميع الدول العربية والأفريقية والإسلامية.