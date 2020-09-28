5 ملايين جنيه خسائر حريق مخازن الخانكة.. وانهيار المبنى

كشفت معاينة حريق المخازن الكبرى التابعة للشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق الخانكة – بلبيس، والمعروفة بين الأهالي بمصنع السكر، أن الخسائر المبدئية للحريق تقدر بحوالي 5 ملايين جنيه، بعد انهيار المكان بالكامل، إثر التهام النيران له.

كانت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية، تمكنت من السيطرة علي حريق هائل شب في مخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق الخانكة – بلبيس، وبدأت على الفور عمليات تبريد الحريق والذي امتد على مساحة 1300 متر مربع، وتبين أنه مؤجر لإحدى شركات الفلاتر.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بندب لجنة من مجلس المدينة والمعمل الجنائي لبيان أسباب الحريق عقب انتهاء عمليات التبريد، والتأكد من توافر إجراءات الأمن والسلامة بالمكان.

تلقى اللواء فخر الدين العربي، مدير أمن القليوبية إخطارًا من المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز الخانكة، بتلقي المركز بلاغًا من عمليات إدارة النجدة بنشوب حريق بمخازن الشركة العربية للتجارة الخارجية بطريق الخانكة / بلبيس.

بالفحص تبين أن الحريق نشب بمخزن مؤجر لشركة فلاتر على مساحة 1300 متر تقريباً مكون من طابقين، حيث أتت النيران على محتويات المخزن من مستلزمات فلاتر تنقية المياه.

انتقل إلى مكان البلاغ العقيد هيثم شحاته، نائب مدير الحماية المدنية بإشراف العميد عمرو حرب، مدير الحماية المدنية بالقليوبية، حيث تم الاستعانة بـ 20 سيارة إطفاء بينهم خزان 36 ألف لتر مياه "استراتيجى" للسيطرة النيران وجارٍ حاليًا عمليات تبريد الحريق لمنع اندلاع النيران مرة أخرى.

وتبين من المعاينة المبدئية، أن المخازن على مساحة 1300متر وتتبع القطاع العام، أما البضائع التى اندلع الحريق فتتبع إحدى الشركات الخاصة.

وأوضح طلال ربيع، نائب رئيس مدينة الخانكة، أنه فور تلقي مجلس المدينة البلاغ، انتقل لمكان الحادث، والمعروف أنه مصنع للسكر تابع للقطاع العام على طريق السلام الخانكة بمنطقة الشروق الصناعية التابعة للمدينة.