مدبولي: حريصون على التيسير على المواطنين الراغبين في التصالح

أكّد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، سريان إجراءات التصالح في مخالفات البناء بصورة جيدة، مشيرًا إلى قرار مد المهلة حتى نهاية أكتوبر، وكذا قرار السماح باستئناف أعمال البناء حتى الطابق الرابع، لمن سبق لهم الحصول على رخصة بناء.

وشدد رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه الاجتماع الأسبوعي للحكومة اليوم، على متابعة ملف التصالح أولًا بأول، بما يسهم في التيسير على المواطنين المتقدمين للتصالح.

وخلال الاجتماع، أشار رئيس الوزراء إلى المشروعات الخدمية والتنموية، التي تفقدها أمس الثلاثاء، بمحافظة كفر الشيخ برفقة عدد من الوزراء، مؤكّدًا ضرورة الانتهاء من تنفيذ كل من مشروعي مستشفى الطوارئ ومركز علاج الأورام، وتوفير التمويل المطلوب لسرعة الانتهاء من تنفيذهما في أقرب وقت ممكن؛ وذلك من أجل تقديم خدمة متميزة لأهالينا بالمحافظة، لافتا في الوقت نفسه إلى ضرورة البدء في رفع كفاءة وتطوير طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي؛ نظراً لسوء حالته.

كان "مدبولي"، قد ترأس اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

وقبل بدء الاجتماع، وقف رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة دقيقة؛ حداداً على روح فقيد الأمتين العربية والإسلامية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى عائلة الفقيد الكبير، وإلى الشعب الكويتي الشقيق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.