عاجل.. مدبولي يوجه بالاستعداد لـ"أمطار غزيرة" محتملة

وجه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الوزارات المعنية بضرورة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول التي يُمكن أن تتعرض لها البلاد خلال الفترة المقبلة، مع الوضع في الاعتبار إعداد خطة طوارئ لتأمين جميع المنشآت الحيوية والخدمية، وكذلك تطهير مخرات السيول ومصارف الأمطار، على أن يتمّ تجهيز فرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع الظروف الطارئة المحتملة.

وأشار مدبولي، خلال الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء اليوم، إلى أنَّ الحكومة بدأت إجراءات تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيما يتعلق باستمرار صرف منحة العمالة غير المنتظمة حتى نهاية ديسمبر المقبل، لافتًا إلى أنَّ هناك أكثر من وزارة بدأت العمل على هذا الملف، بما يخدم تلك العمالة.

رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة يقفون دقيقة حدادا على أمير الكويت

كان مدبولي، قد ترأس اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"؛ وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

وقبل بدء الاجتماع، وقف رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة دقيقة؛ حداداً على روح فقيد الأمتين العربية والإسلامية، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء، وتقدم المجلس بخالص العزاء إلى عائلة الفقيد الكبير، وإلى الشعب الكويتي الشقيق، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته.