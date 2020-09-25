سيول محتملة تدفع محافظة كفر الشيخ للاستعداد بسيناريوهات "المواجهة"

تواصل محافظة كفر الشيخ، برئاسة اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم، رفع حالة الطوارئ لمواجهة الفيضان المحتمل، وفق تحذيرات وزارة الري، حيث تتابع المحافظة، الموقف بشكل لحظي، مع غرفة العمليات المركزية بالري والتواصل مع الأجهزة المعنية للتنسيق، حيث جرى اتخاذ عدد من الاجراءات بالتزامن مع امرار تصرفات زائدة بنهر النيل وارتفاع مناسيب المياه بفرع رشيد.

قالت مصادر بمحافظة كفر الشيخ، إنه جرى عقد اجتماعاً تنسيقياً بين رؤساء المدن وخاصة الساحلية كـ" دسوق، فوه ومطوبس"، والمتوقع حدوث فيضان بها وفقاً لتحذيرا وزارة الري، وذلك لمواجهة الأزمة، مضيفاً أنه جرى تشكيل مركز أزمات لمواجهة تلك التحذيرات ووضع سيناريوهات الإغاثة التي سيجرى العمل بها حال تعرض المحافظة لفيضانات محتملة.

وأضاف المصدر في تصريح خاص لـ" الوطن"، أنه جرى التنسيق مع كافة جهات المحافظة وخاصة مديرية الري، بمتابعة منسوب مياه النيل، بالأماكن المتوقع حدوث فيضانات بها، فضلاً عن توجيه التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والشباب والرياضة والتموين، بإعداد أماكن الإيواء وتوفير الاحتياجات اللازمة تحسباً لأي طارئ قد يحدث.

ووجه المحافظ باتخاذ الاجراءات الاحتياطية بشأن ارتفاع منسوب النيل خلال الأيام المقبلة، ما قد يؤدي إلى حدوث فيضان محتمل لنهر النيل، يتسبب في غرق مناطق، كما وجه برفع درجة الاستعداد القصوى للتدخل في حال وجود أي أحداث طارئة.

وأكد أنه تم مناقشة الاستعدادات لموسم الشتاء بالتنسيق مع الجهات المعنية لمواجهة أي أمطار تهطل على قرى ومدن المحافظة، أو زيادة في منسوب مياه نهر النيل، بالتعاون مع مديرية الأمن، والوحدات المحلية، والري، وحماية نهر النيل، والكهرباء، والتضامن الاجتماعي، والتموين، والتربية والتعليم، والميكانيكا والكهرباء، بالإضافة للاستمرار في عملية رصد ارتفاع مناسيب المياه بنهر النيل.

وقال محافظ كفر الشيخ، إنه تم وضع خطة لمواجهة الأزمات، بتوفير كل الاحتياجات الخاصة بالمواطنين، وتم رفع الاستعدادات بالقطاعات خاصة مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء وغيرهم، كما طُلب من رؤساء المدن بعمل سيناريو لمواجهة الكوارث وإدارة حقيقية للأزمة والطوارئ، بالإضافة إلى اختيار أنسب أساليب التعامل مع التهديدات وكيفية مجابهتها، والاستعداد للتدخل السريع لمواجهة المواقف الطارئة التي يحتمل حدوثها، مع اتخاذ جميع الإجراءات لتوفير المناخ الآمن للمواطنين وحماية ممتلكاتهم.