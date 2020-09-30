"الصحة العالمية": الحصول على لقاح الإنفلونزا يقي من مضاعفات كورونا

قالت الدكتورة نادية طلب، المستشارة الإقليمية للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، إن لقاح الانفلونزا الموسمية في الوقت الحالي مهم، مشيرة إلى أنه لا يحمي من كورونا، لكنه هام في تقليل مضاعفات المرض وتخفيف الضغط علي الجهاز الصحي.

وأكدت الدكتورة نادية طلب، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في إقليم شرق المتوسط، اليوم، عن طريق الفيديو، أن من يحصل علي اللقاح تخلص من مرض قد يعرضه للتردد علي المستشفيات، وكذلك فيروس كورونا، مشددة على أهمية تناول الفريق الطبي لتطعيم الانفلونزا.

وتوقعت المستشارة الإقليمية للمكتب الإقليمي لشرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، حدوث ارتفاعات في أسعار لقاحات فيروس كورونا المستجد بشكل غير مرغوب فيه.

وأوضحت الدكتورة نادية طلب، أن التوقعات بارتفاع أسعار اللقاح دفعت المنظمة لإطلاق مبادرة "كوفاكس" لتوفير اللقاح بشكل عادل لكل الشعوب على حد سواء، لافتة إلى أن المنظمة ستساعد 11 دولة في الإقليم، على توفير اللقاح بالمجان أو بمشاركة ضئيلة.