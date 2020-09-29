محافظ بني سويف يكرم أسر شهداء الأطباء في مجابهة فيروس كورونا

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، الاحتفالية التي نظمتها نقابة أطباء بني سويف، لتكريم الأطباء وأسر شهداء الأطباء، في مجابهة تداعيات أزمة فيروس كورونا.

وذلك بحضور: الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، والدكتورة نجوى الشافعي وكيل النقابة العامة لأطباء مصر، والمستشارة أمل عمار مساعد وزير العدل ورئيس اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرأة، والدكتورة أحلام حنفي رئيس لجنة الصحة بالمجلس، ونقيب أطباء بني سويف والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسن سليمان مدير عام فرع التأمين الصحي بالمحافظة، وأعضاء النقابة وأسر وأهالي شهداء الجيش الأبيض.

وأعرب محافظ بني سويف، عن سعادته بالمشاركة في هذه الاحتفالية، التي تعتبر من نوع خاص لتكريم جيش مصر الأبيض، الذين جسدوا ملحمة وطنية، وحملوا على عاتقهم رسالة نبيلة، وسطروا بطولات حقيقية، منذ أن ظهرت أزمة فيروس كورونا المستجد في مصر، حيث كانوا ومازالوا في الصفوف الأولى في مواجهة المرض.

وقال: "أطباء مصر ضربوا أروع الأمثلة في الجسارة والوطنية"، مؤكدا على أن الدولة المصرية لن تنسى تضحيات أبنائها المخلصين.

وأشار محافظ بني سويف إلى تقدير واهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بأسر شهداء الأطباء وبذويهم، منوها بأن الرئيس يحرص دائما على استثمار كل مناسبة، لتوجيه التحية للأطباء والتمريض، ولكل العاملين بالمنظومة الصحية، ودعوته إلى إطلاق أسمائهم على شوارع ومدارس ومشروعات مع شهداء الجيش والشرطة.

وذلك تقديرا من الدولة لجهودهم، فضلاً عن توجيهاته بتكريم شهداء الجيش الأبيض، من خلال تقديم شهادات تقدير لأسرهم مع هدايا مادية ومعنوية رمزية، تعبيرا عن امتنان المصريين لجهودهم.

كما وجه المحافظ تحية إعزاز وتقدير وشكر لكل العاملين بالقطاع الصحي بالمحافظة الذين هم في مقدمة أبطال وجنود هذه المرحلة الفارقة، فهم يمثلون خط الدفاع الأول في مجابهة تلك الأزمة، والعنصر الرئيس في تنفيذ خطة المحافظة التي تتضمن التعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة والبدائل المطروحة بشأن تداعيات فيروس كورونا.

وكذا الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية حسب تعليمات وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، موجها بوضع لوحة شرف بأسماء شهداء المنظومة الصحية بكل المستشفيات والوحدات الصحية، تقديرا لتضحياتهم، وتخليدا لذكراهم، وليكونوا نبراسا وقدوة للأجيال الحالية والقادمة.

وأشار الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، إلى أن ماحدث في مواجهة أزمة كورونا ببني سويف يعتبر ملحمة اشترك فيها الجميع، وذلك في ظل خطة متكاملة أشرف عليها محافظ الاقليم الدكتور محمد هاني غنيم، وتعاون غير مسبوق من كافة الأجهزة بالمحافظة، في مقدمتها الجامعة متمثلة في مستشفاها، وكوادرها العلمية والبحثية.

ونوه بأنه تمت مواجهة كورونا، على أنها معركة تم حشد كافة الجهود لها، والجميع عمل بروح الفريق الواحد.

وفي ختام الاحتفالية كرم المحافظ أسر الأطباء، حيث تم تكريم أسماء الأطباء الشهداء وهم : الدكتور كمال عبد النبي صالح، الدكتور أحمد عبد الرحمن إمام، الدكتور رونز يسي مقار، الدكتور حسين سيد علي، الدكتور محمد يسري يوسف، الدكتور عمر سليمان حسين، الدكتورة إيمان إبراهيم أدهم، الدكتور إبراهيم شعبان حسن، الدكتور وائل علي شكري، الدكتورة نبيلة عبد الحميد عبد الحافظ، بالإضافة إلى تكريم عدد من قيادات مديرية الصحة من مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية ورؤساء الأقسام النوعية بالمستشفيات وقيادات والعاملين بمرفق الإسعاف.

وأهدت نقابة أطباء مصر، درع النقابة للمحافظ الدكتور محمد هاني غنيم تقديرا لجهوده في التعامل مع أزمة فيروس كورونا ودعمه للمنظومة الصحية في مواجهة تداعيات الأزمة، فيما أهدى المحافظ وكيلة الأطباء درع المحافظة تقديرا لدور النقابة في رفع مستوى رسالة الطب وتطويرها لخدمة المجتمع.