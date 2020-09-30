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شيري هانم وزمردة تصلان المحكمة.. والحكم بعد قليل

كتب:

هيثم البرعى
01:09 م | الأربعاء 30 سبتمبر 2020
المتهمتان

المتهمتان

وصلت المتهمتان شيري هانم وابنتها زمردة، إلى مقر المحكمة الاقتصادية، منذ قليل.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها بحق المتهمتين في القضية التي تواجهان فيها اتهامات بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، وذلك في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "خليها تنضف". 

ونسبت النيابة العامة للمتهمتين إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها، فضلًا عن إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم.

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