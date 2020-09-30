وزيرة الهجرة توجه رسائل للمصريين: "لن نتقدم للإمام بدون إرادة واعية"

حرصت السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، على توجيه بعض الرسائل إلى المصرين، بعد مرور 5 أعوام علي إنشاء وزارتها، وفي ظل توقف عدد من المبادرات بسبب جائحة كورونا.

وقالت الوزيرة: "عدنا لاستكمال فعاليات المبادرة الرئاسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية "مراكب النجاة"، في رابع محطاتها محافظة المنيا عروس الصعيد"، مشددة على ثقتها التامة في الشخصية المصرية، وقادرتها على اجتياز كل صعب، والحفر في الصخر؛ لإثبات أن المصري يقدر، وأن بلاده تستطيع، متابعة: "وهذا ما نراه حقيقة واضحة أمام أعيننا في كل محافظة من المحافظات التي نزورها".

وأكدت وزيرة الهجرة، أننا لا يمكننا أن نمضي للأمام قُدما دون إرادة سياسية واعية، توجه بما يضمن حياة كريمة للمصريين جميعا بالداخل والخارج؛ لذلك جاء التعاون مع مؤسسات الدولة والمجتمع المدني لعودة "مراكب النجاة" إلى الإبحار مجددا، رغم تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وأضافت السفيرة نبيلة مكرة: "أوجه تحية لعظيمات مصر، ولكل أم مصرية أينما كانت؛ فدعمها لجهود الدولة يساعد على الحد من شبح الهجرة غير الشرعية، وأثمن الوعي لدى أمهاتنا في المحافظات التي زرناها، وأؤكد أن عليهن العبء الأكبر في توعية أبنائهن بألا يلقوا بأيديهم إلى التهلكة".

ووجهت وزيرة الهجرة رسالة للمصريين في كل ربوع مصر وخارجها: "عليهم أن يستكشفوا جمال مصر، وما تمتلكه من كنوز ساحرة في كل المحافظات، فلأول مرة نشاهد المتحف الأتوني بمحافظة المنيا قبيل افتتاحه، وما بذلته الدولة من جهد عظيم؛ لإبراز ثالث أكبر المتاحف المصرية بهذه الروعة، ليفتح ذراعيه لأبناء الوطن؛ ليتعرفوا تاريخه وحضارة بلادهم".

وشددت الوزيرة: "ماضون في طريقنا بتوجيهات حكيمة من القيادة السياسية، وبتعاون بناء مع وزارات ومؤسسات الدولة، ونصل لكل شبر في المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية، ونغرس بذور الأمل، ونخلق فرصا للعمل والإنتاج والاستفادة من جهود وطاقات شبابنا المخلصين".