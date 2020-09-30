الهجرة تطلق مبادرة "اتكلم مصري" لتعليم أبناء الخارج اللهجة المصرية

تطلق غدا الخميس، وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج مبادرة اتكلم مصري، لربط المصريين المقيمين بالخارج وترسيخ هويتهم الوطنية المصرية، من خلال تعلم اللهجة المصرية واللغة العربية، عن طريق تطبيق عبر التليفون أو اللاب توب، وأيضا عن طريق فيديوهات لتعلم اللهجة المصرية، بحيث لا تصبح اللغة عائقا للتواصل بينهم وبين أهلهم في الداخل، وذلك بالتعاون مع مجموعة من دور النشر.

الهجرة: تعلم اللهجة المصرية يرسخ الهوية الوطنية

وتهدف وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إلى ترسيخ الهوية الوطنية والثقافة المصرية لدى أبناء المصريين في الخارج بجميع الأعمار، وخاصة أطفال المصريين المقيمين بالخارج.

وتطلق الوزارة مبادرة "اتكلم مصري" لتعليم اللغة العربية لأبنائنا بالخارج، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ودار للنشر، ودعم خطة التنمية المستدامة بالدولة "رؤية مصر 2030"، وكذلك في إطار مشروع البنية المعلوماتية للدولة.

التعلم عن طريق برنامج علي الموبايل

وتحرص الوزارة على إتاحة تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية لأبناء المصريين المقيمين بالخارج، من خلال برنامج سهل وواضح معد خصيصا لهذا الغرض ومقسما حسب الفئات العمرية، ولإعادة المفاهيم الصحيحة عند الأجيال الجديدة، وبالنسبة للأطفال في الخارج، سيتم استخدام الحضارة الفرعونية والتاريخ والقصص المصرية، وكذلك روايات عن شخصيات مصرية والتاريخ المصري المعاصر والقديم في أثناء تعليمهم اللغة العربية سيتم تعليم الأطفال بأحدث الطرق التعليمية والرسوم المتحركة وما يجذب الطفل للتعلم.

المبادرة تحتاج الشخصيات الناجحة في المجتمع للاشتراك

وأوضحت الوزارة أن هذه المبادرة تحتاج لتضافر الجهود من كل الجهات وعلى رأسها الشخصيات الناجحة في المجتمع والقادرة على التأثير في الشباب حتى يتمكنوا من تقبل الثقافة المصرية وبالطبع سيسهل عليهم تقبل اللغة العربية.

ترسيخ العادات والتقاليد المصرية

وتحاول وزارة الهجرة من خلال إطلاق مبادرة "اتكلم مصري" إلى ترسيخ تعليم اللهجة المصرية لأبناء المصريين بالخارج، وذلك لتقريب التواصل بين ألاطفال والأهالي مع بلدهم ورفع الانتماء لبلده، وتوضيح كل ما يخص الحضارة المصرية والعادات والتقاليد، وتهدف المبادرة إلى انتمائه وترسيخ العادات والتقاليد المصرية والقيم والمبادئ والأصول المصرية، وتزيد من شعوره بأنه جزء أساسي من هذه الدولة.