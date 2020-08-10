يلتقي فريق مانشستر يونايتد، نظيره كوبنهاجن مساء اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأوروبي، على ملعب راين انيرجي بمدينة كولن الألماني.

تستعرض "الوطن"، موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن، والقنوات الناقلة في السطور التالية..

موعد مباراة مانشستر يونايتد ضد كوبنهاجن

تلعب مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن مساء اليوم الاثنين.

في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية.

وفي تمام الساعة 11 مساءً بتوقيت الإمارات العربية.

القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن

وتذاع المباراة في المواعيد السابق ذكرها، على قناة بي إن سبورتس 1 أو beIN Sports HD 1.

سيواجهة الفاءز بهذه المباراة بنظيرة الفائز في وولفرهامبتون وإشبيلية في نصف النهائي، وستلعب جميع المواجهات المتبقية بين جميع الفرق على مباراة واحدة فقط، وعلى أرض محايدة وفقاً لقرارات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" من أجل مبدأ تكافؤ الفرص وسرعة إنهاء الموسم الحالى من المسابقة القارية.