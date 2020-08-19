محافظ مطروح يتفقد مقابر الحرب العالمية الثانية الألمانية والإيطالية

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح ،اليوم، الأربعاء المقبرتين الألمانية والإيطالية بمنطقة تل العيس خلال زيارته الميدانية لمدينة العلمين.

وإستمع "شعيب" لشرح عن المقبرة الألمانية والتى يطلق عليها "المعظمة الألمانية" بمنطقة تل العيس المطلة على البحر المتوسط ، ويوجد بها جثامين ورفات أكثر من 4200 جندى ألمانى من ضحايا الحرب العالمية الثانية، والمقابر الألمانية التى أنشئت على هيئة قلعة، مقسمة إلى سبع غرف تضم كل واحدة منها 600 جندى، ووسط المقبرة الألمانية، تقف مسلة فرعونية مرسوم عليها صقور مستقيمة ترمز للأبدية، بينما المقبرة الإيطالية تتميز بفخامة وفن العمارة، وتضم 4800 من جثامين القتلى الإيطاليين بالحرب، وتضم المقابر الإيطالية كنيسة صغيرة ومسجدا وقاعة للذكريات ومتحفا صغيرا.

ووقع اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بدفتر زيارات المقبرتين خلال تفقدهما.

جدير بالكر أن مدينة العلمين تشهد إحتفالا كل عام بمقابر ضحايا الحرب العالمية الثانية إحياءا لذكرى تلك الحرب التى دارت رحاها على أرض العلمين عام ١٩٤٢ وسقط ضحيتها آلاف القتلى من جنود دول الحلفاء والمحور، وتقام إحتفالية بمشاركة العديد من السفراء والعسكريين وممثلى دول العالم.