بعد ظهورها بـ"المايوه".. عارفة عبدالرسول: اللي مايحبش الحياة يروح يموت

قالت الفنانة عارفة عبدالرسول إنها امرأة تعشق الحياة "البني آدم اللي مايحبش الحياة يروح يموت أحسن بلا وجع دماغ".

ومنذ أيام تصدرت عارفة عبدالرسول، محركات البحث، عقب نشر صورة لها بـ"المايوه" على شاطئ البحر عبر حسابها بـ"فيس بوك"، معلقة عليها "لقيت الطبطبة".

"ماليش دعوة بحد ليّا دماغي اللي ماشية بيها، كل واحد معجب بدماغه، سواء كانت صح، أو غلط، أنا حرة"، كلمات قالتها عارفة عبدالرسول، لـ"الوطن" تعليقًا على الجدل الذي صاحب صورتها بـ"المايوه"، مؤكدة أنها لا تلتفت للتعليقات والانتقادات.

وتابعت: "لولا الملامة كنت نشرت الصور، عندي صور جميلة من زمان مع أبويا وإخواتي، إحنا 6 بنات وولدين، كلنا بالمايوهات عادي، على شاطئ العجمي، وعلى مدار السنين، لازم كل أجازة صيف يكون عندنا صور بالمايوه، لأن لكل مقام مقال يعني للبحر نلبس مايوه، مش هينفع نروح ببيجاما، زي ما ماينفعش تروحي الأوبرا إلا بملابس فورمال، ماينفعش مذيعة تظهر بقميص نوم".

وعن انتقاد البعض لظهورها بـ"المايوه" في هذه السن، قالت عارفة عبدالرسول "ناس دماغها على قدها، بيعترضوا على أي حاجة زي فارق السن الكبير بين الزوجة وزوجها، بالرغم من السيدة خديجة كانت أكبر سنًا من سيدنا محمد، اشمعنى بقى بيطبقوا الشرع على حسب ولا إيه".

وتابعت: "محدش ليه دعوة بحد، أنا بنتي محجبة وهى حرة في قرارها، أنا لم أرتد ملابس عارية ومشيت بيها في الشارع، أنا كنت على البحر، أنا ست من بتوع أيام الستينات والسبعينات حياتنا كانت كده، في الجامعة كنا بنلبس ميني جيب فوق الركبة، وبنركب عجل، أنا جاية من الزمن الجميل ده ونفسي يرجع تاني".

على أجندة عارفة عبدالرسول أو "أوشا" كما يناديها أحفادها، عدد من الأفلام الجديدة منها مع كريم عبدالعزيز "البعض لا يذهب للمأذون مرتين"، ومع أحمد عز وكريم عبدالعزيز من خلال فيلم "كيرة والجن"، ومع محمد هنيدي، ومنة شلبي، من خلال فيلم "النمس والإنس".