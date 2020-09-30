عاجل.. وصول الطائرة التي تقل جثمان صباح الأحمد إلى الكويت

وصلت الطائرة التي تقل جثمان الأمير الراحل صباح الأحمد الجابر الصباح إلى الكويت، قبل قليل، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" في نبأ عاجل.

وعقب وصول جثمان الفقيد مباشرة، سيجري أداء صلاة الجنازة ثم إتمام مراسم الدفن، والتي ستقتصر فقط على أقرباء الأمير الراحل، وفقا لما أعلنه أمس الثلاثاء وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح، امتثالا لمتطلبات السلامة والصحة العامة.

وجرى الانتهاء من الاستعدادات داخل المطار الأميري، تمهيدا لاستقبال وفود المعزين من مختلف دول العالم، لتقديم واجب العزاء في الأمير الراحل، فيما أنهت وزارة الداخلية هي الأخرى استعداداتها لتأمين مراسم جنازة الأمير الراحل، ومواكب الزعماء ورؤساء الدول المقرر وصولهم لتقديم واجب العزاء.

وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، غادر فجر الخميس الموافق 23 يوليو الماضي الكويت، متجها إلى الولايات المتحدة، لاستكمال علاجه بعد عملية جراحية ناجحة أجراها منتصف يوليو الماضي؛ وذلك بناء على مشورة الفريق الطبي المعالج له، وظل يتلقى علاجه في مستشفى (مايو كلينك)، حتى أعلن وزير شؤون الديوان الأميري الكويتي الشيخ علي الجراح مساء أمس الثلاثاء وفاته.