هاني شنودة يكشف تفاصيل حالته الصحية لـ "الوطن": نمت 22 ساعة

طمأن الموسيقار هاني شنودة، جمهوره بشأن حالته الصحية، بعد إعلان تعرضه لوعكة خلال الساعات الماضية.

وقال هاني شنودة، في تصريحات لـ"الوطن"، إنه بدأ يتحسن بالفعل بعدما إصابه برد في العظام خلال هذه الفترة، متابعًا: "اتدفيت كويس، ونمت 22 ساعة وبقيت أحسن بكتير، وبستعد لاسئتناف نشاطي.

وكان الموسيقار هاني شنودة، قد أعلن عن تعرضه لوعكة صحية عبر حسابه الخاص بـ"تويتر".

وكتب "شنودة" في تغريدته": "أصدقائي الأعزاء، أغيب عنكم منذ الأمس بسبب وعكة صحية بسيطة وطارئة، وقد بدأت في التحسن والحمد لله، ومازلت أضحك".

يذكر أن الموسيقار هاني شنودة قال إن الفنانة فاتن حمامة اشترطت 16 شرطًا منه لتلحينه فيلم "لا عزاء للسيدات"، وأنه محتفظ بورقة الشروط حتى اليوم، "أول مرة كنت ألحن فيلم، مكنش ليا علاقة بالسينما".

وأضاف "شنودة" خلال لقاء ببرنامج "الستات ما يعرفوش يكدبوا"، أنه يعتقد أن فرقة "الأصدقاء" امتداد لفرقته "المصريين"، وهناك فرق أخرى كانت متواجدة ولكن لم تكن بنفس هذا الوزن.

وروى تفاصيل تلحينه أغنية "زحمة يا دنيا زحمة" للمطرب أحمد عدوية، قائلا إن هذه الأغنية هي أول أغنية شعبية بها "الدرامز" والجيتار والإلكتريك جيتار، "عدوية كان مشهور وكنت معجب بيه".

وأشار إلى أن سبب إعجابه بهذه الأغنية يرجع لسببين، الأول جملة "ستة إلا تلت"، حيث لا يوجد ما مصطلح "إلا تلت" سوى في مصر فقط، والسبب الأخر جملة "عاوز أنده وأقوله ما بيوصلش الكلام".

وأوضح أن الشاعر حسن أبو عتمان كان يضع ورقة وقلمًا أمامه عند كتابته أي أغنية، وأي كلمة تتكرر 3 مرات يكتبها، وهذا حدث في أغنية "زحمة يا دنيا زحمة" واصفًا تلك الفكرة بـ"الجبارة".

وكشف تفاصيل اكتشافه المطرب عمرو دياب، قائلًا إن عمرو دياب جاء إليه عندما كان في بورسعيد بعد انتهاء حفلة له هناك، وطلب منه أن يكون مطربا وغنى بالفعل ولكنه طلب منه ينتقل إلى القاهرة ويتحدث باللهجة البورسعيدية.

ولفت إلى أنه فوجئ بعمرو دياب متواجد في الأتوبيس المتجه إلى القاهرة وساعده على الالتحاق بمعهد الموسيقي العربية، "أنا بعرف النجم من لمعة معينة في عينيه أكون أو لا أكون".