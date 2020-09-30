وكيل صحة الإسكندرية تشارك بالمرحلة الثالثة في لقاح كورونا: "تحدي جديد"

شاركت الدكتورة مرفت السيد، وكيل مديرية الشؤون الصحية في الإسكندرية ومديرة مستشفى العجمي العام سابقا، اليوم الأربعاء، في التجربة الإكلينيكية في مرحلتها الثالثة للقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث تلقت اللقاح "فاكسيرا"، وذلك ضمن مبادرة "لأجل الإنسانية" في إطار التعاون مع الحكومة الصينية، وشركة G42 الإماراتية للرعاية الصحية، ضمن حزمة متكاملة تشمل البحوث على اللقاحات المحتملة للفيروس والتعاون في مجال التصنيع حال ثبوت فعاليته.

ودعت الوزيرة المصريين للمشاركة في التجارب الإكلينيكية تضامنًا مع الإنسانية من أجل الحصول على اللقاحات فور ثبوت فعاليتها، حيث إن مشاركة مصر في تلك التجارب، ‏مؤكدة دعم القيادة السياسية لمشاركة مصر الإيجابية مع دول العالم للوصول إلى لقاح فعال يحمي الإنسانية من فيروس كوورنا في أسرع وقت، حيث شارك في التجارب الإكلينيكة للقاح فيروس كورونا نحو 40 ألف مشارك حول العالم ولم تظهر عليهم أي أعراض جانبية.

وقالت "السيد": "تحدي جديد في حياتي تطوعت وأخدت لقاح كورونا من أجل الإنسانية، وشرف ليا النهاردة أن أشارك في المرحلة الثالثة والأخيرة للتجربة السريرية للقاح فيروس كورونا".

واكدت أنها فخورة بكونها جزء من المجتمع الدولي في معركته ضد الجائحة العالمية، لافتة إلى أنها مخاطرة بسيطة لكن بتمثل ليه خطوة إيجابية جديدة في مكافحة الفيروس.

وأكدت أنها تسرع نجاح اللقاح وتنفذ حياة ملايين، قائلة كل لحظة بيتأخر فيه تقييم اللقاح بيتأثر آلاف من الناس على مستوى العالم وبيموت الكثير منهم ولو مفيش لقاح آمن وفعال ومنفذ للحياة، المزيد من الناس هتموت يوم بعد يوم.

وقالت إن المشاركة في تقييم اللقاح لا يخلو من الخطورة حتى ولو بسيطة وتحت إشراف طبي كامل لكن أقل بكثير من خطورة الإصابة بالفيروس نفسه.

وأوضحت أن المرحلة الثالثة هي الأقل مخاطرة ولكن أهم مرحلة اللي بيتم تحديد مستوى الحماية اللي بيوفرها اللقاح وهل بإمكانه فعلا منع الناس من الإصابة بالمرض، عن طريق تحفيز جهاز المناعة على تطوير أجسام مضاده مقاومة للعدوى.