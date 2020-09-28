وزيرة الصحة عن خضوعها لتجارب مصل كورونا: رسالة أمان وتضامن مع العالم

قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، إنها خضعت للتجارب الإكلينيكية الخاصة بلقاح فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، كنوع من التضامن مع تلك الأبحاث، وكرسالة طمأنة لكل شعوب العالم، والشعب المصري على وجه الخصوص، بضرورة التضامن من أجل أن تصل المصانع والشركات والأبحاث للقاح يؤمن البشرية.

وأضافت "زايد"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "mbc مصر"، أنها تطوعت لأخذ اللقاح، كونه تم التأكد بالطرق العلمية من آمنية اللقاح، وهذا جعل أنه لا يوجد ما يمنع من أجراء اللقاح عليها تطوعيًا، موضحة أنها طالما وافقت على تجريب المرحلة الثالثة على اللقاح في مصر، فيجب أن تكون أول المتطوعين.

وتابعت: "أنا متأكدة علميا من المرحلة الأولى والثانية، والدول اللي شاركت في المرحلة الثالثة، أن اللقاح آمن وليس له أعراض جانبية غير متوقعة، ولازم أتشارك مع كل الناس، أني اكون متطوعة، أتضامن مع العالم، وأشجع الناس عشان متخفش إنها تشارك في مثل هذه الأبحاث، أمان هذا اللقاح، بأخذ الفاكسين بنفسي".