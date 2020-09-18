15 شرطا للحصول على مصل كورونا كمتطوع: سليم وفوق 18 عاما ومقيم داخل مصر

بدأت وزارة الصحة والسكان تلقي طلبات التطوع للحصول على لقاح فيروس كورونا منذ يوم السبت الماضي لقياس فعالية اللقاح، ووصل عدد المتطوعين حتى الآن 500 شخص فقط، حسبما أعلنت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزير الصحة للبحوث والتنمية الصناعية وعضو لجنة مكافحة كورونا.

"الوطن" تقدم لكم الشروط الواجب توافرها للحصول على مصل فيروس كورونا:

1-أن يكون الشخص أكبر من 18 عاما.

2-أن يكون المتطوع مقيمًا بمصر، ولديه القدرة النفسية لخوض التجربة، ولا يعاني من حمى أو سعال أو حساسية قبل 14 يومًا من تقدمه.

3-عدم جواز تقدم مرضى الصرع والتشنج والأوعية الدموية والقلب.

4-لا يمكن انضمام السيدات الحوامل أو في فترة الرضاعة.

5-ضرورة أن يكون المتطوع بصحة عامة جيدة وسليما من الأمراض المزمنة التي لا يمكن السيطرة عليها مثل أمراض كلى أو كبد أو سرطان أو أمراض المناعة.

6-يمكن تقدم مرضى السكر والضغط إذا كان تحت السيطرة.

7-الحصول على المصل يكون داخل مقر شركة "فاكسيرا"، بمبنى المصل واللقاح بحي الدقي بمحافظة الجيزة.

8-لن يكون هناك أي تجريب على الأطفال.

9-ستجرى التجارب على نحو 15 ألف متطوع كعدد إجمالي.

10-تجري الوزارة تحاليل معينة لتحديد المتطوعين المقبولين.

11-مدة التجريب ستتمّ على مدار 60 يومًا، ومتابعة الحالات ستكون خلال 12 شهرًا وسيحصل المتطوع على جرعتين.

12-إجراء تلك التجارب على الأصحاء وليس المرضى بفيروس كورونا.

13- تكون المشاركة ضمن التجارب مجانا وبدون مقابل ولن يتحمل المتطوع أي تكلفة.

14- من سيخضع للتجارب ستكون هناك متابعات عليهم عن طريق التليفون، كما سيتم زيارتهم منزليا كل 3 أشهر: "المتطوعون هيعيشوا حياتهم عادي ويروحوا شغلهم مع اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد كورونا" حسب تصريحات الدكتورة نهي عاصم، مستشار وزير الصحة لشؤون البحث العلمي.

15- التسجيل عن طريق الموقع المخصص لتجارب لقاح فيروس كورونا من هنا