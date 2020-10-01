تنطلق بدءا من اليوم.. ضوابط وإجراءات تشغيل رحلات الفنادق العائمة

تستعد وزارة السياحة والآثار لاستئناف رحلات الفنادق العائمة (Nile Cruises) بدءًا من اليوم، والتي تقدمت بطلبات للحصول على شهادة السلامة الصحية المعتمدة للتشغيل بنسبة إشغال 50% من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لضوابط التشغيل الخاصة بالفنادق العائمة.

ووضعت غرفة المنشآت السياحة عدد من الضوابط لتشغيل الفنادق العائمة تتضمن الآتي:

ضوابط تشغيل الفنادق العائمة

- حصول الفندق العائم على شهادة السلامة الصحية من وزارة السياحة والآثار بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والغرفة السياحية المختصة.

- الالتزام بكافة الضوابط المستحدثة الخاصة بالمنشآت الفندقية والمطاعم السياحية والعاملين على الفنادق العائمة، شرط إلزامي للتشغيل.

- بالنسبة للمراسي الخاصة بالفنادق العائمة، يتعين عليها توفير مكان مخصص لتعقيم الحقائب وأمتعة النزلاء والتوريدات.

- يشترط توفير علامات على السقالة تحدد أماكن وقوف النزلاء للتباعد والحفاظ على المسافات الآمنة.

- يشترط أيضًا توفير أجهزة قياس درجات الحرارة (النزلاء - العاملين)، وأدوات الحماية الشخصية (كمامات وقفازات ومعقمات الأيدي).

- يتم تخصيص مكان على المراسى الخاصة بالفنادق لتعقيم الحقائب والأمتعة والتوريدات.

- تزويد الفندق ببوابة تعقيم مع إنهاء إجراءات التسجيل إلكترونيًا واستخدام أقلام أحادية الاستخدام.

- تعقيم حقائب النزلاء وقياس درجة حرارتهم وتوفير عبوات المطهرات عند الاستقبال.

- حال اكتشاف حالة إيجابية بفيروس كورونا لأحد النزلاء يتم إبلاغ وزارة الصحة على الفور.

- إلزام النزلاء بارتداء الكمامات داخل المصاعد.

- عدم تسكين الغرفة لأكثر من شخصين بالغين وطفلين أقل من 12 عامًا كحد أقصى.

- حظر نظام البوفيه المفتوح في تقديم الطعام داخل المطعم.

- حظر تقديم الشيشة داخل المطعم أو بالفندق.

- ترك مسافة لا تقل عن مترين بين المقاعد بالمطعم ومتر بين الأفراد وقياس درجة حرارة النزلاء قبل دخولهم للمطعم.

- التزام العاملين بالمطبخ لاشتراطات السلامة والوقاية الصحية من ارتداء الكمامات والقفازات.

- ضرورة توفير التهوية الجيدة في شتى أرجاء الفندق، وأدوات التعقيم على الموائد، وتعقيم البار بالكامل يوميًا.

- تلتزم الفنادق بتشغيل 50% فقط من العاملين مع توفير جهاز الكشف السريع عن الحرارة.

- يلتزم الفندق بعدم تشغيل كبار السن من العاملين.