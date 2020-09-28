تسويق السياحة: لا توجد حجوزات على الفنادق العائمة لشهر أكتوبر حتى الآن

قال محمد عثمان، رئيس لجنة التسويق السياحى بالصعيد، إنه بالرغم من أن الرحلات النيلية بين الأقصر وأسوان ستعود رسميا بداية من يوم الخميس المقبل، ألا أن التشغيل الفعلي لتلك الرحلات سيبدأ منتصف الشهر المقبل، وأضاف لـ"الوطن": لا توجد حتى الان أي حجوزات فعلية على الفنادق العائمة خلال الأيام الأولى من شهر أكتوبر المقبل.

150 دهبية جاهزة لسفر السياح بين الأقصر وأسوان عبر النيل

وأشار إلى أن عدد الفنادق العائمة التى تقدمت حتى الآن بطلبات للتشغيل بلغ نحو 35 فندق عائم من مجموع 286 فندق، مشيرا إلى أن هناك إقبال كبير من العديد من شركات السياحة الأوربية على حجز السفر من الأقصر لأسوان والعكس، عبر "الدهبيات"، وهي الفنادق العائمة الصغيرة التي تتكون من كابينتين وحتى 12 كابينة، وذلك بعد أن حصلت على تراخيص من محافظة الأقصر للعمل، لافتا إلى أن هناك 150 دهبية تعمل في هذه المنطقة.

ومن جهته، قال إيهاب عبدالعال، أمين صندوق جمعية المحافظة على السياحة الثقافية، إن أقل من 10% من الفنادق العائمة العاملة بين الأقصر وأسوان هي من ستبدأ العمل بداية من الشهر المقبل، موضحا أن مصر تمتلك نحو 286 فندقًا عائمًا يعمل منهم بصفة منتظمة نحو 120 فندقا فقط.

وأرجع "عبدالعال" عدم رغبة غالبية الفنادق العائمة في العمل بداية من أكتوبر المقبل إلى أن النسبة حددتها وزارة السياحة لاستقبال الزوار داخل الفندق والمقدرة بـ50% من السعة الاستيعابية للفندق، ستسهم في تكبد الفندق خسارة كبيرة، حيث إن سعر السولار الذي يستخدمه الفندق، خلال الشهر الواحد، يبلغ نحو 400 ألف جنيه، ولا تستطيع الفنادق بنسبة الإشغال الحالية الوصول إلى هذا الرقم ما يعني أن الفنادق ستتحمل خسائر كبيرة في التشغيل، والأخرى ضعف الإقبال حاليا على القدوم إلى الأقصر وأسوان من السياح الأجانب.