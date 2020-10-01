اليوم.. التضامن تعلن بدء تكليف الخدمة العامة لخريجي الجامعات

قررت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، تكليف دفعة جديدة، وهي الدفعة 95 من خريجي الجامعات من الجنسين، ممن يتمتعون بالجنسية المصرية، لأداء الخدمة العامة لمدة عام، وذلك اعتبارًا من اليوم الخميس، الموافق الأول من أكتوبر 2020.

وتُكلف الإناث من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020، كذلك الذكور ممن تقرر إعفائهم من الخدمة العسكرية، بشرط مضي ثلاث سنوات من تاريخ وضعهم تحت الطلب، أيضًا من خريجي الجامعات والمعاهد العليا دور أول لعام 2020.

وأوضحت "القباج"، أن الخدمة العامة، هي إحدى آليات العمل بالوزارة، وتهدف إلى دمج الشباب بالمجتمع، وخلق تفاعل مجتمعي أوسع لديهم نحو القضايا والاهتمامات المجتمعية، كذلك تأهيلهم لخوض الحياة العملية مع إكسابهم مهارات جديدة يحتاجها سوق العمل.

لا يتم إجبار الخريجين على التكليف بمجالات معينة

ولفتت إلى أنه "لا توجد مشكلة في حالة التحويل من مجال إلى مجال آخر خلال فترة تأدية الخدمة العامة"، مشيرة إلى أنه لا يتم إجبار الخريجين على التكليف بمجالات معينة، حيث أن التوزيع على مجالات الخدمة العامة يكون اختياريًا وحسب ميول ورغبات وقدرات الخريج.

وأشارت إلى أنه عند بداية تطبيق قانون الخدمة العامة كان هناك 12 مجالًا تؤدى من خلالها الخدمة، عقب حرب أكتوبر، بينما الآن وصل عدد المجالات لـ42 وهناك مجالات أخرى يتم إضافتها، خاصة أن المكلف يختار المجال الذي يرغب فيه عن طريق الموقع الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي، خاصة أن مدة التأدية العامة عام كامل ويمنح له بدل انتقال.

تشمل مجالات تكليف هذه الدفعة عددًا من الأنشطة الاجتماعية التابعة للتضامن

وتشمل مجالات تكليف هذه الدفعة، عددًا من الأنشطة الاجتماعية والقطاعات والبرامج التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مثل حياة كريمة، وبرنامج وعي، وفرصة، والمشروطية الصحية، و2 كفاية، ولا أمية مع تكافل، والتأمينات الاجتماعية، وأطفال بلا مأوى، ورعاية الايتام، والأسر البديلة، ورعاية المسنين، وبنك ناصر، ومحو الأمية، وتكافل وكرامة، والأسر المنتجة، والتنمية الاجتماعية، وخدمات الطفولة والخدمات التعليمية، والنيابة الإدارية، والنيابة العامة.

وأوضحت الوزيرة أنه يتم التواصل مع الجهات التي تقبل انضمام المكلفين بتأدية الخدمة العامة لتحديد المقابل المادي، لافتة إلى أن المقابل يتراوح ما بين 500 و1500 جنيه.