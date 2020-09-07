خريج مدرسة حكومي.. 6 شروط للحصول على منح الجامعات الخاصة

بعد انتهاء مارثون الثانوية العامة وظهور النتيجة، وبدء أعمال التنسيق وظهور نتيجة المرحلة الأولى، يأمل بعض الطلاب في الحصول على منح مجانية بالجامعات الخاصة، مع الإعفاء من المصاريف التي قد تصل أحيانًا لـ150 ألف جنيه في العام لبعض الكليات.

الدكتور صديق عبدالسلام أمين عام المجلس الأعلى للجامعات الخاصة، كشف عن شروط الحصول على منح مجانية في الجامعات في تصريحات تلفزيونية له، والتي جاءت كما يلي:

1. الأساس في المنح أن يكون الطالب متفوقًا.

2. بعض الجامعات الخاصة سنّت سنة بأنّها لا تعطي منحة لطالب مجموعه أقل من مجموع طالب آخر التحق بالجامعات الخاصة ودفع مصاريف الكلية.

3. أن يكون الطالب خريج مدرسة حكومية وغير متخرج في مدرسة خاصة.

4. ألا يكون سبق وتقدم لأي جامعة خاصة للالتحاق بها بمصروفات، لأن تقدمه يعني أنّ لديه مقدرة مالية هو وأهله للالتحاق بجامعة خاصة بمصروفات مالية.

5. يشترط حصول الطالب على نسبة نجاح معينة خلال فترة دراسته، وحال عدم تحقيقه لهذه الدرجة يطلب منه سداد المصروفات أو حرمانه من المنحة وطرده من الكلية.

6. كليات طب الأسنان والصيدلة بالجامعات الخاصة والأهلية لا توجد بها منح مجانية للطلاب بسبب تخفيض أعداد الطلاب بهذه الكليات، بنسبة تصل لـ25% لعدم حاجة سوق العمل لخريجي هذه الكليات بشكل مؤقت.