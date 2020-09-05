التضامن: الخدمة العامة ليست إجبارية

قالت أميرة أمين، مسؤول الخدمة العامة بوزارة التضامن الاجتماعي، إن الخدمة العامة لم تتوقف منذ صدور القانون عام 1973 وحتى الآن، حيث تم الوصول للدفعة 95، موضحة أنه جرى تحسين صورة الخدمة العامة خلال السنوات الأخيرة، "بقى فيه جدية شوية، مش زي زمان اللي ممكن تسجل اسمها وتقعد في البيت وتروح تمضي كل أسبوع مرة".

وأضافت "أمين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "السفيرة عزيزة"، المذاع على شاشة قناة "DMC"، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، أنه يتم إرسال مؤدية الخدمة العامة لأماكن تلزمها بالتأدية، مؤكدة أن الخدمة العامة ليست إجبارية، وفي نفس الوقت مسوغ من مسوغات التعيين الحكومي، لافتة إلى أن جميع المؤهلات مطلوب تأدية الخدمة العامة عدا المؤهلات التي لها تكليف من وزارة الصحة.

وأشارت إلى أنه عند بداية تطبيق قانون الخدمة العامة كان هناك 12 مجالًا تؤدى من خلالها الخدمة، وكانت كل المجالات مرتبطة بالحرب نظرًا لأن القانون صدر عقب حرب أكتوبر، بينما الآن وصل عدد المجالات لـ42 وهناك مجالات أخرى يتم إضافتها، خاصة أن المكلف يختار المجال الذي يرغب فيه عن طريق الموقع الإلكتروني بوزارة التضامن الاجتماعي، خاصة أن مدة التأدية العامة عام كامل ويمنح له بدل انتقال.

وأوضحت أنه يتم التواصل مع الجهات التي تقبل انضمام المكلفين بتأدية الخدمة العامة لتحديد المقابل المادي، لافتة إلى أن المقابل يتراوح ما بين 500 و1500 جنيه.