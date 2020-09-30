أول تعليق من "الطيار المفصول" بعد براءة محمد رمضان: مش هسيب حقي

قال الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا باسم "الطيار المفصول"، إنه لن يعلق على أحكام القضاء، بعد قبول استئناف الفنان محمد رمضان على الحكم الصادر ضده بحبسه عاما.

وأكد "أبو اليسر" في تصريح خاص لـ "الوطن": أنه سيتسمر في مقاضاة الفنان محمد رمضان؛ للحصول على حقه، موضحا أنه ليس أمامه طريق آخر غير ذلك.

ونفى الطيار الموقوف، أن يكون هناك تواصل من قبل الفنان أو أي طرف آخر، لإنهاء الأزمة، مؤكدًا أن هناك قضية أخرى يوم 3 أكتوبر المقبل، والخاصة بالتعويض، والتي رفعها ضد محمد رمضان.

وقررت محكمة جنح مستأنف الدقي، قبول استئناف الفنان محمد رمضان على حكم حبسه سنة؛ لاتهامه بسب وقذف الطيار أبو اليسر، شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم الصادر حقه، والقضاء مجددا ببراءة المتهم مما أسند إليه.

كان المحامي مجدى حلمي، أقام دعوى ضد الفنان محمد رمضان؛ لنشره فيديوهات مستغلا شبكة الإنترنت بطريقة تؤدى إلى توجيه الجمهور والرأى العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة الطيار أشرف أبو اليسر، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف جنيه، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى.

وأصدرت محكمة جنح الدقي، حكمًا بحبس الفنان محمد رمضان سنة وكفالة 10 آلاف جنيه وغرامة 20 ألف جنيه؛ لاتهامه بنشر فيديوهات على النترنت تمس وتسيئ إلى الطيار أشرف أبو اليسر، المعروف إعلاميًا بـ"الطيار المفصول".