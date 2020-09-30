نوران أبو طالب في أمسية فنية بأوبرا الإسكندرية

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر حفلا فنيا للمطربة نوران أبو طالب، وذلك في تمام الثامنة من مساء الأحد المقبل، على مسرح دار أوبرا الإسكندرية، ويتضمن برنامج الحفل مختارات من أشهر أعمال الثراث والأغاني المعاصرة.

وتغني بعض أعمالها الخاصة والتراثية منها "البحر بيضحك ليه.. كي يضيك بيك الدهر.. ما حدا بيعبي مطرحك أبعد مكان.. الحلوة دي.. في الليل.. طير الوروار.. فوازير في هويد الليل ممكن.. بحبك ما بعرف.. روح خبر يا نجمة.. أنا بعشق البحر.. كيفك أنت شبابيك.. يا غالي حبايبنا حوالينا.. أهه ده اللي صار".

يذكر أن نوران أبو طالب اطلعت على أنواع مختلفة للموسيقى منذ الصغر، بدأت رحلتها الفنية عام 2015 حيث التحقت بالفرقة الموسيقية للجامعة الألمانية، وبعدها بثلاثة أعوام بدأت مشروعها الفني الخاص حيث قدمت عروض فنية بمصر والأردن، شاركت في تلحين عدد من أعمالها كما شاركت في مهرجانين دوليين لموسيقي الجاز هما القاهرة للجاز وحكاوي الجاز ونالت استحسان الجمهور.

وعقدت وزيرة الثقافة، الدكتورة ايناس عبد الدايم، اجتماعاً مؤخراً مع كل من الدكتور مجدى صابر، رئيس دار الأوبرا، والفنانة جيهان مرسي، رئيس الإدارة المركزية للموسيقى الشرقية، للاطلاع على الاستعدادات الخاصة بإقامة فعاليات الدورة 29 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية.

وخلال الاجتماع، أكدت "عبد الدايم" أن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية وسيلة فاعلة للحفاظ على الهوية، وأحد الأنشطة الهامة التي تنظمها وزارة الثقافة، لإعادة إحياء التراث الفني العربي، واعتبرت أن فعاليات المهرجان تأتي في إطار جهود الدولة لاستعادة الشكل الطبيعي للحياة في مصر، وتماشياً مع قرارات مجلس الوزراء باستئناف المحافل والمهرجانات الفنية، وشددت على تطبيق الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس "كورونا"، أثناء الفعاليات المقامة في المسارح المفتوحة بالأوبرا.

وقال رئيس دار الأوبرا إن الدورة 29 لمهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تُعد دورة استثنائية، تقام وفقاً للضوابط التي تم اعتمادها لمواجهة جائحة "كورونا"، وأضاف أن هذه الدورة تحمل الكثير من المفاجآت الفنية للجمهور.