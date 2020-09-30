جامعة الإسكندرية تشارك في الملتقى الافتراضي للتوظيف بالجامعات

شاركت جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الجامعة الأمريكية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في افتتاح الملتقى الافتراضي الأول للتوظيفي للجامعات UCCD 2020، وذلك ضمن 10 جامعات حكومية.

وحضر الافتتاح رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة فرنسيس ريتشاردون، والدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية، ومدير الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ليزلي ريدـ بالإضافة إلى رؤساء 10 جامعات حكومية مصرية.

كما شارك البنك الأهلي المصري كشريك رئيسي مع أكثر من 40 شركة في تقديم فرص العمل والتدريب في الحدث الذي استضافته المراكز الجامعية للتطوير المهنى.

وتستضيف المراكز الجامعية للتطوير المهنى الملتقى الافتراضى - وهو مشروع ممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ومُنفذ بواسطة الجامعة الأمريكية في القاهرة في 10 جامعات مصرية ومنها جامعة الإسكندرية.

وقال الدكتور هشام جابر، المكلف بتسيير أعمال جامعة الإسكندرية ونائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب إن جامعة الإسكندرية كانت سباقة بإنشاء مركز التطوير الوظيفي وريادة الأعمال في عام 2015 والذي قام بتدريب عشرات الآلاف من طلاب الجامعة على مدار الأربع سنوات الماضية على مهارات ومتطلبات سوق العمل، وأدخل ثقافة ومفاهيم ريادة الأعمال في الجامعة بدمجها في اللوائح التدريسية كمقرر إجباري ومتطلب جامعة لكافة الطلاب، وقد امتد هذا المجهود واتسع من خلال المشروع الذي تشترك فيه جامعة الإسكندرية مع الجامعة الأمريكية وبتمويل من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID لإنشاء ثلاثة مراكز تخصصية للتطوير الوظيفى بجامعة الإسكندرية: في كليات الهندسة والتجارة والمركز الثالث مقره كلية التربية ويخدم أربعة كليات هم كلية الحقوق والآداب والسياحة والفنادق والتربية والذي لهم الأثر الفعال في سد الفجوة بين ما يدرس من مناهج ومقررات بالجامعة واحتياجات سوق العمل الفعلي من مهارات أساسية.

ويعتبر ملتقى التوظيف الافتراضي لمراكز التطوير المهني بالجامعات 2020 حدث افتراضي عبر الإنترنت يتقابل خلاله أصحاب الأعمال مع طلاب الجامعات في بيئة افتراضية ويستخدمون غرف التواصل (chat rooms) والاجتماعات عن بعد (teleconferencing) والبث عبر الإنترنت (webcasts) والندوات الافتراضية (webinars) أو البريد الإلكتروني لتبادل المعلومات حول الوظائف المتوفرة.

ويقوم الباحثون عن الوظائف وطلاب السنوات النهائية والخريجين الجدد بتحميل سيرهم الذاتية وتصفح أجنحة الشركات والتواصل المباشر مع ممثلي الشركات وإنزال المواد الإعلانية للشركات وحضور الندوات الافتراضية (webinars).

ويستخدم الملتفى الافتراضي منصة ديناميكية تساند أصحاب الأعمال في التحرر من قيود عمليات التوظيف التقليدية. فمن خلال هذه المنصة ثلاثية الأبعاد عبر شبكة الإنترنت يُمكن لأصحاب الأعمال والباحثين عن عمل التواصل الافتراضي بما يماثل شعور التعامل المباشر الواقعي.