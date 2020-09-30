حرارة وشبورة ورياح مثيرة للأتربة غدا وتوقعات بسقوط أمطار خفيفة

نشرت هيئة الأرصاد الجوية عبر موقعها الإلكتروني الرسمي، توقعات الخبراء بشأن حالة الطقس غد الخميس، إذ يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد.

وأضاف الخبراء، أنّه يسود ليلًا طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية، معتدل على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء.

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة الرياح معتدلة، تنشط أحيانًا على السواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء، كما تنشط على بعض المناطق بجنوب الصعيد تكون مثيرة للرمال والأتربة، ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية (30%) وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد (30%).

وعن حالة البحرين المتوسط والأحمر، يتوقع الخبراء أن تكون خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج فيهما من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة 33 23

الإسكندرية 29 24

وادي النطرون 33 23

طنطا 33 23

شبين الكوم 33 24

دمنهور 32 24

بلطيم 30 24

مطروح 29 21

السلوم 30 24

سيوة 35 23

بورسعيد 31 25

دمياط 30 25

الزقازيق 34 23

المنصورة 34 23

الإسماعيلية 34 22

السويس 34 24

العريش 32 24

رفح 32 24

رأس سدر 35 25

نخل 35 19

نويبع 36 28

طابا 34 27

كاترين 31 17

الطور 35 26

شرم الشيخ 37 29

الغردقة 38 28

مرسى علم 37 28

الفيوم 35 24

بني سويف 35 25

المنيا 36 25

أسيوط 37 25

سوهاج 38 24

قنا 39 25

الأقصر 40 27

أسوان 41 28

إدفو 41 28

أبو سمبل 41 29

الوادي الجديد 40 28

شلاتين 38 27

أبو رماد 37 28

حلايب 34 27

رأس حدربة 36 28