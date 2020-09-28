أمطار متوسطة ورياح مثرة للأتربة واضطراب الملاحة.. توقعات طقس 72 ساعة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد توقعاتها لحالة الطقس على مدار الـ72 ساعة القادمة في الفترة من 29 – 30 سبتمبر، والأول من أكتوبر.

وتتوقع الهيئة أن يسود، يومي الثلاثاء والأربعاء، فيكون الطقس معتدل نهارًا لطيف ليلًا على أغلب المناطق، بداية من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانًا.

وترتفع الحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد، فيكون الطقس حار نهار معتدل ليلا، ويؤدى نشاط الرياح إلى اضطراب الملاحة، وتكون الرياح مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق في الصعيد، أما جنوب الصعيد، فيكون الطقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا، والرياح معتدلة.

أما يوم الخميس فأنه يسود طقس مائل للحرارة نهارًا لطيف ليلًا وتتكون الشبورة المائية في الساعات الأولي من الصباح وتكون الرياح معتدلة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ويعتدل الطقس نهارا وبكون لطيف ليلًا على السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وترتفع الحرارة، ليكون شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلًا على جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر، وشمال وجنوب الصعيد، وتنشط الرياح وتؤدى لاضطراب الملاحة البحرية، وتكون الرياح نشطة، ويزداد احتمالية سقوط أمطار متوسطة على مناطق متفرقة، جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة الـ72 ساعة المقبلة:

طقس الثلاثاء 29 سبتمبر

القاهرة الكبري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 38 والصغرى 28.

شمال الصعيد : درجة الحرارة العظمى: 40 والصغرى 24.

جنوب الصعيد : درجة الحرارة العظمى: 42 والصغرى 28 .

طقس الأربعاء 30 سبتمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 39 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.

طقس الخميس 1 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 25.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 28.