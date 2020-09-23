محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين ويشارك الأطفال في زراعة الأشجار

افتتح اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، واللواء يسري عبدالله، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، اليوم الأربعاء، مدرستين ضمن افتتاح 5 مدارس جديدة تضم 75 فصلاً بـ 5 قرى تابعة لإدارات قلين ودسوق وكفر الشيخ التعليمية، وذلك لتخفيف كثافة الفصول للطلاب بتكلفة 40 مليون و250 ألف جنيه.

جاء ذلك بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد عبدالكريم ، مدير فرع هيئة الأبنية التعليمية بكفر الشيخ ، والدكتور سلامة الويشي المدير العام للتعليم العام، وعلى صلاح، رئيس مركز ومدينة قلين والمهندس حمودة نعمان ، نائب مدير الفرع بالمحافظة ، والمهندس وفائي الشناوي ، مدير المشروعات بفرع الهيئة بكفر الشيخ، وأحمد طنطاوي، عضو مجلس النواب.

وفضل المحافظ، أن يفتتح تلك المدارس بعض الاطفال المتواجدين أثناء اعمال الافتتاحات وشارك الأطفال في أعمال التشجير، حيث جرى افتتاح مدرسة المنشاة الكبرى الثانوية ،التابعة لإدارة قلين التعليمية ، وتتكون من 15 فصلا جديدا بتكلفة 6 ملايين و900 ألف جنيه، كما تضم المدرسة معامل علوم ومتطورة ومكتبه وحاسب آلي، وحجرة شبكات، وحجرة طبيب، ومخزن، وحجرات مجالات، وحجرات معلمين واجتماعيات، لتضم 614طالبا،كانوا يدرسون بفترة مسائية بالمدرسة الاعدادية،

وافتتح المحافظ ورئيس الهيئة، مدرسة حصة الغنيمي التابعة لإدارة قلين التعليمية، إنشاء 18 فصل جديد، بتكلفة 8 ملايين جنيه، وعبر المحافظ عن إعجابه بأعمال التشجير بالمدرسة والحديقة، اضافة للموقع المخصص لألعاب الأطفال.