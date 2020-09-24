محافظ كفر الشيخ يمنح مهلة 48 ساعة لحل سلبيات الحملة الميكانيكية بقلين

أعطى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، مهلة 48 ساعة ،لإعادة تأهيل الحملة الميكانيكية التابعة لمجلس مدينة قلين، والتي ظهرت بصورة أثارت غضبه، مؤكداً أنه سيتم نقل مدير الحملة في حالة عدم تفادي السلبيات.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لتغطية مصرف "نشرت"، بتكلفة 11 مليون جنيه، موجهاً باستغلال المناطق التي يتم تغطيتها في إقامة حديقة عليها، وزراعة الأشجار، وخاصة أمام مستشفى قلين المركزي.

جاء ذلك بحضور اسلام الخياط، معاون محافظ كفر الشيخ لشؤون التسويق والاستثمار، ومتابعة المشروعات، وتشغيل الشباب، وعلي صلاح رئيس مركز ومدينة قلين.