رئيس التحرير

محمود مسلم

محافظ كفر الشيخ يمنح مهلة 48 ساعة لحل سلبيات الحملة الميكانيكية بقلين

كتب:

سمر عبد الرحمن
09:06 ص | الخميس 24 سبتمبر 2020
محافظ كفر الشيخ خلال زياته قلين

محافظ كفر الشيخ خلال زياته قلين

أعطى اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ، مهلة 48 ساعة ،لإعادة تأهيل الحملة الميكانيكية التابعة لمجلس مدينة قلين، والتي ظهرت بصورة أثارت غضبه، مؤكداً أنه سيتم نقل مدير الحملة في حالة عدم تفادي السلبيات.

كما تفقد محافظ كفر الشيخ، الأعمال الجارية لتغطية مصرف "نشرت"، بتكلفة 11 مليون جنيه، موجهاً باستغلال المناطق التي يتم تغطيتها في إقامة حديقة عليها، وزراعة الأشجار، وخاصة أمام مستشفى قلين المركزي.

جاء ذلك بحضور اسلام الخياط، معاون محافظ كفر الشيخ لشؤون التسويق والاستثمار، ومتابعة المشروعات، وتشغيل الشباب، وعلي صلاح رئيس مركز ومدينة قلين.

اقرأ المزيد:

وكيل صحة كفر الشيخ تطمئن على الخدمات بالمستشفى العام

بملياري جنيه.. رئيس جامعة كفر الشيخ يتفقد إنشاءات مستشفى االطوارئ 

محافظ كفر الشيخ يتابع حالة مجند أصيب في حادث  

محافظ كفر الشيخ يفتتح مدرستين ويشارك الأطفال في زراعة الأشجار