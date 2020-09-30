محمد رمضان يحتفل ببراءته من سب "الطيار المفصول": الحمد لله

احتفل الفنان محمد رمضان، بحكم براءته في قضية سب وقذف الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، حيث كتب على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "الحمد لله والله يبارك فيكم جميعاً"، ردا على رسائل التهنئة التي وردت إليه من متابعيه.

قضت محكمة جنح مستأنف الدقي، بقبول الاستئناف المقدم من الفنان محمد رمضان، على حكم حبسه سنة بتهمة سب وقذف الطيار المفصول، وألغت الحكم بحبسه، وقضت ببراءته.

وكان الطيار المفصول أشرف أبو اليسر، أقام دعوى سب وقذف ضد الفنان محمد رمضان، اتهمه فيها بنشر فيديوهات على موقع الإنترنت تمس وتسيء إلى سمعته وشرفه، وتمثل سبًا وقذفًا.

وأقام المحام مجدي حلمي، وكيلا عن الطيار، دعوى قضائية ضد "رمضان"، بعد نشر الأخير فيديوهات تؤدي إلى توجيه الجمهور والرأي العام إلى المساس والإساءة بسمعة وشرف ومكانة موكله، وأنه ادعى عليه بمطالبته بمبلغ 9 ملايين ونصف المليون جنيه، والاستهزاء به أثناء تصويره أحد أعماله داخل مستشفى، بحسب رواية مقدم البلاغ.

وكانت إحدى شركات الطيران، أقالت الطيار أشرف أبو اليسر، على خلفية تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه الفنان محمد رمضان في كابينة الطائرة بعدما سمح له الأول، بالمخالفة للقواعد.