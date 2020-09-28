محمد رمضان: إقامتي الذهبية بالإمارات أحدثت ضجة.. وحصل عليها ميسي قبلي

قال الفنان محمد رمضان، إن حصوله على الإقامة الذهبية في الإمارات، أحدث ضجة كبيرة في مصر، وفي مواقع التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أنها كانت هدية من الإمارات له، ليحصل على الإقامة لمدة 10 سنوات بدون كفيل أو أي شيء، ومميزات عديدة.

وأضاف "رمضان"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" من داخل قصر البارون، أنه يرى سبب الضجة، أنها لم تحدث مع أحد في الشرق الأوسط خلال الفترة الماضية، حيث حصل عليها قبله نجوم عالميين مثل ليونيل ميسي، وكريستيانو رونالدو، أهم لاعبين في تاريخ كرة القدم حاليا.

وتابع أن يرى نجاحه الكبير، سببه توفيق الله، ومن ثم رضا الوالدين، وعمله واجتهاده، مؤكدا أنه يعمل على مدار العام، وليس فقط عمل موسمي، "أنا شغال طول الوقت، حتى لو هعمل الشغل لنفسي أنا".

وأردف أنه يهدف إلى الوصول إلى كل الدول الأفريقية في الفترة المقبلة، موضحا أن ذلك سبب تعامله مع الفنان العالمي ميتري جيمس، ويجهز لأغنية أخرى مع المطرب دافيدودا، أهم مغني في نيجيريا، "شغال السنين الجاية على أفريقيا، عاوز كل دولة في أفريقيا تعرف اسم محمد رمضان".

وأشار إلى أنه يكرس كل وقته إلى العمل فقط لا غير، لأنه طموحه كبير وواسع بشكل كبير، ويريد أن يصل إلى مكانة كبيرة جدا، وهذا يمنعه من الكثير من الرفاهيات في الحياة.

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، المشاركة في مسلسل "البرنس" والذي عُرض في موسم السباق الرمضاني الماضي، والذي حقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري، والوطن العربي، في واحد من أفضل المسلسلات لـ"رمضان" مؤخرا، والتي لاقت تفاعلا كبيرا من المشاهدين، والتي شارك فيه برفقة كوكبة من النجوم منهم أحمد زاهر، ونور، ونجلاء بدر، ومحمد علاء.