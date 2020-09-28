محمد رمضان: "نمبر وان" زعلت ناس كتير.. والحصري ترد: "انت كياد"

قال الفنان محمد رمضان، إن جملة "نمبر وان" زعلت الكثيرين منه، وهو لا يقصد ذلك نهائيا، ولكنه حزن من تجاهل الكثير للنجاح الذي حققه مسلسل الأسطورة في الشارع المصري والوطن العربي، "سابوا إني رقم 1، ومسكوا في الانتقادات فقط".

وأضاف "رمضان"، خلال لقاء خاص مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر فضائية "دي إم سي" من داخل قصر البارون، قررت أقدم أغنية "نمبر 1" للرد على هؤلاء، "قولت هعملهم أغنية أخلي ولادهم في البيت هما اللي يقولوا محمد رمضان نمبر وان، طالما مش عاوزين يعترفوا بده"، لترد عليه "الحصري" قائلة: "انت كياد".

وأشار إلى أنه يتابع جمهوره أكثر من متابعتهم له، ودائما ينظر إلى اهتمامات الجمهور، وسيكولوجيتهم، لافتا إلى أن الجمهور هو بوصلته.

وسرد أحد المواقف التي توثق اهتمامه بالجمهور: "أحد الأشخاص أرسل لي رسالة طويلة أني لا أنجح إلا بالأفلام مثل عبده موته، والألماني، وغيرها، خدت الرسالة سكرين شوت واحتفظت بيها لنفسي، وأخدت عهد أن أغير رأيه، وبدأت أتابعه أكثر ما بيتابعني، لحد بعد مسلسل ابن حلال، نزل بوست بيشكر فيا والمسلسل، كانت أكتر حاجة أسعدتني".

وأردف: "أنا شغال عند الجمهور، هو اللي بيقيمني، وصولي رقم واحد على يوتيوب بسببهم هما اللي وصلوني لده".

يذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، المشاركة في مسلسل "البرنس" والذي عُرض في موسم السباق الرمضاني الماضي، وحقق نجاحا كبيرا في الشارع المصري، والوطن العربي، برفقة أحمد زاهر، ونور، ونجلاء بدر، ومحمد علاء.