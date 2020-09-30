اضطراب الملاحة وأمطار على الصعيد.. توقعات طقس 72 ساعة مقبلة

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عبر الموقع الرسمي الخاص بها، توقعات طقس 72 ساعة مقبلة، في الفترة بين 1 إلى 3 أكتوبر، إذ يتوقع أن يسود يومي الخميس والجمعة طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية حار على القاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد وجنوب سيناء نهارًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس كما تنشط على شمال الصعيد وجنوب الصعيد غربًا تكون مثيرة للرمال والأتربة هناك.

ويسود الطقس معتدل على السواحل الشمالية الغربية، مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية والقاهرة والوجه البحري شديد الحرارة على جنوب البلاد نهارًا، والرياح معتدلة تنشط على جنوب سيناء.

ومن المتوقع سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية، وأمطار متوسطة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وأمطار متوسطة تكون رعدية أحيانًا على مناطق متفرقة من جنوب الصعيد، يصاحبها نشاط للرياح يكون مثير للرمال والأتربة.

وعن طقس السبت، يكون معتدلًا على السواحل الشمالية مائلًا للحرارة على القاهرة والوجه البحري حارًا على شمال الصعيد وجنوب سيناء شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، والرياح معتدلة تنشط على مناطق متفرقة من جنوب سيناء، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية على خليج السويس، ويبقى التحذير من الشبورة المائية صباحًا على مناطق متفرقة من القاهرة والوجه البحري.

وفيما يلي بيان بحالة الطقس ودرجات الحرارة على أنحاء الجمهورية كافة

طقس الخميس 1 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 24.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 25.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

طقس الجمعة 2 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 24.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 41 والصغرى 27.

طقس السبت 3 أكتوبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 23.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 24.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 28.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 35 والصغرى 28.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 40 والصغرى 27.