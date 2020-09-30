مناقشة معايير التكافل الاجتماعي للطلاب غير القادرين بجامعة قناة السويس

ناقشت جامعة قناة السويس اليوم معايير التكافل الاجتماعي للطلاب غير القادرين بالجامعة.

وأكد الدكتور أحمد زكي رئيس جامعة قناة السويس أن الجامعة تحرص على تقديم الدعم لطلابها غير القادرين، وذلك من خلال صندوق التكافل الاجتماعي، ولذلك يتم مراجعة المعايير التي تضمن وصل الدعم لمستحقيه.

كان الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب قد اجتمع مع الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطري، والدكتور مدحت صالح عميد كلية التربية، وعبدالله عامر مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وممدوح عثمان مدير إدارة النشاط الاجتماعي وفايزة القرعلى مسؤول صندوق التكافل الاجتماعي لمناقشة معايير صندوق التكافل الاجتماعي.

وعرض نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب شروط التقدم للحصول على دعم من صندوق التكافل الاجتماعي للطلاب، والتي تتمثل في أن يكون الطالب مصري الجنسية ومن أبوين مصريين وألا يكون قد صدرت ضده قرارات تأديبية من الكلية أو الجامعة أو الإدارات التابع لها وأن يكون الطالب مستجدا في فرقته الدراسية في النظام الفصلي أو العام الكامل أو أن يكون منقولا من مستوى للمستوى الأعلى وألا يكون راسبا في أكثر من مادتين طوال العام الدراسي السباق لتقدمه في نظام الساعات المعتمدة.

وعن الأوراق المطلوبة أشار الدكتور محمد شقيدف إلى أنه على الطالب المتقدم الحصول على الدعم من الصندوق إحضار مستندات "بيان حالة معتمد من الكلية وبحث اجتماعي معتمد من مديرية التضامن الاجتماعي وصورة الرقم القومي للطالب وصورة الرقم القومي لأب أو لولي الأمر "إذا كان الأب متوفي" وصورة الرقم القومي للأم وصورة شهادات الوفاة، الطلاق، الشهادات المرضية للوالدين (إن وجدت) ومفردات دخل الأب والأم معتمدة من جهة الصرف والبطاقة الضريبية لأصحاب الأعمال الحرة.

وأوضح الدكتور محمد شقيدف أنه للحصول على الدعم يتقدم الطالب بطلب للإدارة رعاية الشباب بالكلية التابع لها الطالب مرفقا بها المستندات المطلوبة أو تعبئة الاستمارة الإلكترونية المخصصة لذلك على أن يرفع صور المستندات المطلوبة على الموقع المخصص لها في حالة رفضها من إدارة الجامعة ويتولى مسؤول رعاية الطلاب بالجامعة تجميع الطلبات المقدمة ومراجعة المستندات المرفقة ورفعها للسلطة المختصة.