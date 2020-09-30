وزير السياحة: وصلنا لأكثر من 6000 سائح يوميا حتى 31 أغسطس

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن العاملين في قطاع السياحة مدربين على أعلي مستوي، "أصل الولد البسيط اللي بيقدم الشاي والقهوة عارف أنه لو ما ألتزمش وحصلت إصابة الفندق اللي بيشتغل فيه هيقفل وده بيساوي قطع عيشه، وصاحب الفندق أيضا سيحاسب علشان كده مش من مصلحة حد أنه يحصل غلطة".

وأضاف العناني، خلال حواره مع الإعلامية خلود زهران، في برنامج "هذا الصباح"، المذاع على فضائية إكسترا نيوز، أن "الكل بيشتغل الطيران، الصحة، الآثار، الثقافة، والداخلية، علشان مينفعش المنظومة يبقي فيها هفوة، والتجربة بكل المقاييس ناجحة والأرقام قلت منذ 1 سبتمبر بسبب إجراء تحليل الـ pcr".

وتابع، "تحليل الـ pcr العالم كله هيعمله فهتزيد تاني الأرقام، وأننا وصلنا إلي عدد أكثر من 6000 سائح يوميا حتي 31 أغسطس، ومنذ 1 سبتمبر ومع تطبيق تحليل الـ pcr الأعداد قلت لأنه إجراء فيه عبء مالي حوالي 30 دولار ولكن السائحين مع الشركات المنظمة والمصرية بيحاولوا يغطوا الرقم ده، ووزارة الصحة تعمله برقم رخيص".

وأكمل، أن هناك دول كبري بدأت ترفع مستوي الطمأنة بالسفر إلي مصر، مشيرا إلي أن هذه المرحلة قمنما بعمل حملة ترويجية مختلفة من خلال السوشيال ميديا وعمل فيلم بعنوان "رحلة سائح في مصر" نطمئنهم من خلالها على الإجراءات الإحترازية.