رئيس جامعة كفر الشيخ: تخفيض قيمة بدلات حضور اللجان والاجتماعات 50%

عقد مجلس جامعة كفرالشيخ، اليوم الأربعاء، اجتماعه الشهري برئاسة الدكتورعبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة بحضور الدكتور الوزير اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، الدكتور حسن يونس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور رضا صالح، نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد عبدالعال، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب وعمداء الكليات وأعضاء المجلس.

وأشاد رئيس الجامعة، بالقيادة الرشيدة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وقال إن الوطن يمر بظروف استثنائية على كل الأصعدة ويحتاج إلى قيادات استثنائية قادرة على إدارة الأزمة والخروج بها إلى بر الأمان، كما صدق على محضر اجتماع مجلس الجامعة السابق ومحضر اجتماع لجنة المختبرات والأجهزة العملية ومحضرر اجتماع لجنة المنشآت الجامعية.

وأعرب دسوقي، عن سعادته بالزيارة التاريخية لدولة رئيس مجلس الوزراء، وبدعم القيادة السياسية، بتوفير كل عوامل النجاح والتطور الذي يحقق أهداف الجامعة، مشيرا إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة المصرية على مدار السنوات الست الماضية في مختلف القطاعات وجميع الأصعدة حيث حملت الدولة على عاتقها منذ تولي رئيس الجمهورية، مسؤولية استعادة مصر لمكانتها الدولية الرفيعة ونجحت في استعادة الاستقرار والأمن من خلال رؤية استراتيجية وتخطيط علمي مدروس وحققت إنجازات ملموسة وواضحة فى قطاعات الدولة كل فضلاً عن المبادرات المتعددة التي تهدف لتحسين نوعية حياة المواطنين وتحقيق مستوى أفضل.

وقال رئيس الجامعة، إنه حينما تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المسؤولية حرص على الالتقاء بشباب المبتكرين والقائمين على البحث العلمي وعلماء مصر في الداخل والخارج، مؤكدا أن الدولة تهتم اهتماما كبيرا بالتعليم والعلم والعلماء فضلاً عن تكريمهم، مؤكدا على أن إمكانيات الجامعة وعلمائها وباحثيها وخبراتها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي المحافظة من خلال تقديم الحلول العلمية والعملية والاستشارات ووضع مقترحات لدعم وتنمية المحافظة.

وأكد دسوقي على العمداء إطلاع مجالس الكليات والزملاء والطلاب على الإنجازات والمشروعات القومية الموجودة على أرض الواقع في جميع قطاعات الدولة ونشر الوعي والتنوير، داعيا إلى تفعيل الجانب التطبيقي وتفعيل الدورات التدريبية، كما وجه المجلس التهنئة للدكتور محمد عبدالعال، بمناسبة صدور القرار الجمهوري بتعيينه نائبا لرئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور الدكتور طه إسماعيل، بمناسبة تكليفه بالإشراف على كلية الطب البشري متمنيا لهما التوفيق والنجاح.

كما أكد رئيس الجامعة، على سرعة نشر الجداول الدراسية للطلاب كما شدد على ترشيد الإنفاق كما أعلن تخفيض قيمة بدلات حضور اللجان والاجتماعات بنسبة 50%.

محافظ كفر الشيخ: زيارة رئيس الوزراء تاريخية وسنربط الصناعة بالزراعة

من جانه عبر محافظ كفر الشيخ، عن سعادته بالتواصل مع مجلس جامعة كفر الشيخ لعرض أحدث المستجدات في المحافظة، مشيرا إلى الاستعانة بخبرات الجامعة كما يسعدني التواجد في الجامعة التي وصفها بمشاعل التنوير في المحافظة ووجه الشكر للجامعة بعلمائها ومنسوبيها وطلابها لتوفير حلول ومقترحات ودراسات للمشكلات على كل الأصعدة.

كما نقل المحافظ، تقدير رئيس مجلس الوزراء بعد زيارته أمس، مشيرا إلى أنه تم عرض بعض مشكلات المحافظة وتم وضع الحلول لها، كما أشاد بتجهيز معامل التعليم والتدريب للطلاب في كليتي الذكاء الاصطناعي والثروة السمكية ووصف الزيارة بأنها تاريخية بدأت بعلم وانتهت بعلم مشيدًا بمصانع تدريب الطلاب مثل تصنيع الأعلاف والمعمل المتنقل لتقنية المياه وذلك لربط الصناعة بالزراعة.

ودعا المحافظ إلى تفعيل تمويل المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر لتسويق المنتجات الصناعية للطلاب والخريجين كل في مركزه الإداري، مشيرا إلى تنفيذ بروتوكول جهاز المشروعات لتفعيل التلقيح الصناعي لتحسين سلالات الحيوانات بالتعاون مع كلية الزراعة والطب البيطري من خلال برنامج مشروعي والبنك الزراعي وصندوق دعم المشروعات الصغيرة وقال أن هناك دعم كبير لمستشفى الطوارئ ومركز الأورام.

كما أكد على أنه سيتم عرض التصور لزيادة مساحة الجامعة استعدادا للتنفيذ للأجيال القادمة كما أشاد بالقطاع الطبي في الجامعة وأكد دعم عاجل لبعض المستشفيات المركزية في بعض المراكز وكذلك إسكان الشباب وسيتم البدء في حل مشكلة الإسكان فوراً بالتنسيق مع جهات الولاية على الأراضي المقرر البناء عليها.