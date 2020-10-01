حظك اليوم الخميس 1-10-2020 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

يملك مولود برج الأسد عددا من الصفات القيادية التي تؤهله للإمساك بزمام الأمور في حياته، وتقدم "الوطن" في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

الشمس في منزل العلاقات تساعدك على التوصل لاستنتاجات مهمة وتمنحك قدرة على إبراز مواهبك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر المكتمل بمنزل الحظ يساعدك أن تتفهم مشاعر الآخرين وتستطيع أن تقدم لمسات بسيطة تعني الكثير لمن يحبونك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية جينيفر لوبيز، ويوافق تاريخ ميلادها 24 يوليو.