تكريم الشاعر أمير طعيمة في افتتاح الدورة الرابعة لملتقى "أولادنا"

تقديرًا لدوره الكبير في دعم ذوي الاحتياجات الخاصة، قررت إدارة ملتقى "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة، برئاسة سهير عبدالقادر، تكريم الشاعر الكبير أمير طعيمة في حفل الافتتاح الذي يقام بدار الأوبرا المصرية في الثامن عشر من أكتوبر المقبل، تحت رعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وصرح أمير طعيمة، بأنه عندما التقى سهير عبدالقادر في مهرجان الإسكندرية للأغنية عام 2017، فوجئ باهتمامها بذوي الاحتياجات الخاصة وحرصها علي مشاركتهم في المهرجان بشكل لائق، وقدمت مجموعة منهم للغناء، وبالفعل حازوا إعجاب الجمهور، ولاحظ المحبة غير المشروطة أو المحدودة المتبادلة بينها وبينهم، مشيرًا إلى أنه عند صعوده إلى المسرح لتكريمه، قال إنه لن يترك هذه السيدة ما تبقي من عمره، متعهدًا بمشاركتها في كل الفعاليات التي تقيمها لذوي الاحتياجات الخاصة.

وذكر أنه على مدار العامين الماضيين، كتب عددًا من الأغنيات وأهداها للملتقى، حيث غنت إحداها أنغام في افتتاح الدورة الثانية للملتقى عام 2018، وغنت يسرا أغنية من تأليفه أيضًا في افتتاح الدورة الثالثة 2019، وكتب أغنية أيضًا للدورة الرابعة التي ستنطلق الشهر المقبل.

الجدير بالذكر أن ملتقى "أولادنا 2020" لفنون ذوي القدرات الخاصة، يقيم هذا العام دورته الرابعة، تحت شعار "وحشتونا" برعاية كل من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط.

ويتضمن الملتقى مجموعة من المشاركات الإبداعية لذوي القدرات الخاصة وذلك في مجالات عروض الأفلام الروائية والأفلام التسجيلية، وعروض الفرق الفنية والغنائية والموسيقية، فضلاً عن تنفيذ مجموعة من ورش العمل التدريبية لتأهيل ذوي القدرات الخاصة في استخدام التكنولوجيا، والتصوير والعروض الاستعراضية.