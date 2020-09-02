بعد ظهور "بوستر دعائي" أمير طعيمة يوضح: "مش بكتب فيلم لـ شيرين"

نفى الشاعر الغنائي والسيناريست أمير طعيمة، كتابة سيناريو فيلم سينمائي للفنانة شيرين عبدالوهاب.

وكتب أمير عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قائلًا: توضيح هام، أنا مَش بكتب فيلم لشيرين اسمه سندريلا.

وتابع: "كل الأخبار اللي بيتم تداولها واللي وصلت لنزول بوستر بالاسم ده غير صحيحة".

وكانت أخبار تم تداولها مؤخرًا، عن استعداد الفنانة شيرين عبدالوهاب، لتصوير فيلم سينمائي قريبًا، من تأليف أمير طعيمة، وإخراج محمد شاكر، وظهور "بوستر دعائي" للفيلم المرتقب.

وسبق وصرح المنتج وليد منصور، بأنهم بصدد التحضير لفيلم من بطولة شيرين، وتأليف أمير طعيمة، وإخراج محمد شاكر، استعدادًا لتصويره نهاية عام 2020، وأنه يبحث عن وجه جديد لمشاركة "شيرين" الغناء والتمثيل.

وشارك أمير طعيمة، في كتابة سيناريو فيلم "الممر"، من إخراج شريف عرفة، بطولة أحمد عز، هند صبري، أحمد صلاح حسني، محمد فراج، أسماء أبو اليزيد.