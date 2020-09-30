14 أكتوبر.. استئناف شيري هانم وزمردة على حبسهما 6 سنوات

حددت محكمة الجنح الاقتصادية المستأنفة، جلسة 14 أكتوبر المقبل، لنظر الاستئناف المقدم من شيري هانم وابنتها زمردة، على الحكم الصادر اليوم، بحبسهما لمدة 6 سنوات، وتغريم كل منهما 100 ألف جنيه، لإدانتهما بالتعدى على قيم المجتمع وارتكاب الدعارة وتسهيلها.

قضت المحكمة الاقتصادية برئاسة القاضية مروة هشام بركات، منذ قليل، بمعاقبة المتهمتين شريفة رفعت وابنتها نورا هشام، المعروفتين إعلاميا باسم "شيري هانم وبنتها زمردة"، بالحبس 6 سنوات لكل منهما، لإدانتهما بالاعتداء على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري، في البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات، مؤسس حملة "خليها تنضف".

كما شمل الحكم، تغريم كل منهما مبلغ 100 ألف جنيه، ووضعهما تحت مراقبة الشرطة، لمدة 3 سنوات.

ونسبت النيابة العامة للمتهمتين، إعلانهما دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليهما، واعتياد إحداهما ممارسة الدعارة وتحريض الأخرى لها، فضلًا عن إنشائهما وإدارتهما واستخدامهما حسابات خاصة بالشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم.