عاجل.. السيسي يلقي كلمة مصر في قمة التنوع البيولوجي

يلقي الرئيس عبدالفتاح السيسي الآن كلمة مصر في قمة التنوع البيولوجي، وتستضيف الأمم المتحدة أول قمة لها على الإطلاق بشأن أزمة التنوع البيولوجي اليوم الأربعاء، حيث من المتوقع أن يعلن قادة العالم عن التزاماتهم من أجل معالجة التدهور البيئي غير المسبوق.

وفي القمة التي تعقد عبر الإنترنت إلى حد كبير، من المقرر أن يرفع أكثر من 100 رئيس دولة وحكومة سقف الطموح لتطوير إطار عمل من أجل التنوع البيولوجي.

ومن المقرر اعتماد استراتيجية مدتها عشرة أعوام لوقف تدمير الموائل الطبيعية في اتفاقية التنوع البيولوجي " سى أو بى - 15" للأمم المتحدة، والتي ستعقد في الصين في مايو المقبل.

يشار إلى أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هما من بين القادة الذين يتحدثون خلال الاجتماع، في حين أن الولايات المتحدة ليست من المشاركين.

وقبيل القمة، وقع قادة أكثر من 70 دولة والاتحاد الأوروبي على تعهد بتعويض الخسائر في الموائل الطبيعية بحلول عام 2030.