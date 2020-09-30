معتصم النهار يتعرض للسخرية بسبب اللهجة المصرية في "أسود فاتح"

تعرض الفنان السوري معتصم النهار للسخرية مع عرض أولى حلقات مسلسله الجديد "أسود فاتح"، عبر تطبيق "شاهد"، بسبب عدم إتقانه اللهجة المصرية.

وسخر متابعو المسلسل عبر مواقع التواصل الاجتماعي من تحول معتصم النهار من اللهجة المصرية إلى السورية أثناء انفعاله في مشاهد المسلسل، الذى يشارك في بطولته مع الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي.

وحظي مشهد الخيانة باهتمام الجمهور، حيث تتعرض "رانيا" التي تؤدي شخصيتها هيفاء وهبي، للخيانة من زوجها الممثل معتصم النهار الذي يؤدي شخصية "راغب"، مع صديقتها المقربة الإعلامية "نجلاء" التي تؤدي دورها روجينا، وهو المشهد الذى وضح فيه ضعف الفنان السوري فى إتقان اللهجة المصرية.

يُذكر أن مسلسل "أسود فاتح" كان سيعرض ضمن ماراثون شهر رمضان الماضي، لكن بسبب انتشار فيروس كورونا توقف تصويره.

والعمل تدور قصته حول قصة متشابكة تحدث بين القاهرة وبيروت، وهو التعاون الأول بين هيفاء وهبي والشركة المنتجة "صباح إخوان".