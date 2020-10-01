مواقيت الصلاة اليوم الخميس 1-10-2020 في مصر
كتب:
الوطن
12:25 ص | الخميس 01 أكتوبر 2020
مواقيت الصلاة
تستعرض "الوطن" استمرارًا لخدماتها اليومية مواقيت الصلاة، الخميس 1 أكتوبر الحالي، في عدد من المحافظات، وفقًا للهيئة المصرية العامة للمساحة، على النحو التالي:
مواقيت الصلاة في القاهرة
أذان الفجر 04:22
أذان الظهر 11:45
أذان العصر 03:08
أذان المغرب 05:40
أذان العشاء 06:57
مواقيت الصلاة في الإسكندرية
أذان الفجر 04:27
أذان الظهر 11:50
أذان العصر 03:13
أذان المغرب 05:45
أذان العشاء 07:03
مواقيت الصلاة في الزقازيق
أذان الفجر 04:21
أذان الظهر 11:44
أذان العصر 03:07
أذان المغرب 05:39
أذان العشاء 06:56
مواقيت الصلاة في المنصورة
أذان الفجر 04:21
أذان الظهر 11:44
أذان العصر 03:07
أذان المغرب 05:39
أذان العشاء 06:57
مواقيت الصلاة في طنطا
أذان الفجر 04:23
أذان الظهر 11:46
أذان العصر 03:09
أذان المغرب 05:41
أذان العشاء 06:59