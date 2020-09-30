فيديو.. سميرة سعيد تعلن انطلاق "ذا فويس سينيور" 7 أكتوبر

روّجت المطربة سميرة سعيد عبر موقع "إنستجرام" لبرنامج "ذا فويس سينيور"، والمقرر عرضه الأربعاء 7 أكتوبر المقبل.

وقالت "سعيد" خلال الفيديو "اتفرجوا على أولى حلقات (ذا فويس سينيور)، عايزة أقول إنه من أمتع الحاجات اللي أنا عملتها في حياتي.. يستاهل تتفرجوا عليه".

وتضم لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس سينيور" في موسمه الأول، سميرة سعيد ونجوى كرم وهاني شاكر وملحم زين.

ويأتي "ذا فويس سينيور" بموسمه الأول بعد نجاح تجربة "ذا فويس"، التي تتيح للأصوات الشابة في جميع أنحاء العالم إثبات موهبتها، وأيضًا "ذا فويس كيدز" الذي يكتشف مواهب الأطفال الصغار، ويستهدف "ذا فويس سينيور" هذا العام شريحة كبار السن من جميع أنحاء العالم.