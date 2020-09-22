معلومات عن "ذا فويس سينيور".. انتهى تصويره بالكامل ويعرض 10 أكتوبر

بعد عدة تأجيلات، أعلنت قناة "إم بي سي"، عبر صفحتها الخاصة على فيس بوك، موعد عرض أول مواسم برنامج اكتشاف المواهب "ذا فويس سينيور"، والذي يقدمه نجوم الفن في العالم العربي، سميرة سعيد، نجوى كرم، هاني شاكر، وملحم زين.

وترصد السطور التالية، معلومات عن برنامج "ذا فويس سينيور"، المقرر عرضه في 10 أكتوبر المقبل، كما يلي:

- تأجل عرض البرنامج أكثر من مرة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، وأحداث لبنان وتفجيرات مرفأ بيروت.

- بعد الإعلان عن تأجيل البرنامج، تفاعل الكثير مع القرار، وتباينت الآراء بين مؤيد للأمر خاصة أنّ العالم يحارب كورونا ، وبين معارضون طالبوا بعرضه في أقرب وقت لأنه فرصة جيدة لجذب انتباه المشاهدين.

- تتشكل لجنة تحكيم برنامج "ذا فويس سينيور" في موسمه الأول، من نجوم الفن في العالم العربي، سميرة سعيد ونجوى كرم وهاني شاكر وملحم زين.

- البرنامج تم تصويره بالكامل، ولا يوجد به أي حلقات مباشرة، كباقي البرامج.

- يأتي "ذا فويس سينيور" بموسمه الأول بعد نجاح تجربة "ذا فويس"، التي تتيح للأصوات الشابة في جميع أنحاء العالم إثبات موهبتها، ومن بعدها تجربة "ذا فويس كيدز" التي نالت إعجاب العديد.

- "ذا فويس سينيور" يستهدف شريحة كبار السن من جميع أنحاء العالم، وهي فئة نادرة.

- يعتمد البرنامج على اكتشاف المواهب الفنية التي تجاوزت سن الستين.

- كشف برومو "ذا فويس سينيور" عن كواليس ممتعة بين لجان التحكيم، ومحاولة كل منهم إقناع المتسابقين باللحاق بفريقهم.