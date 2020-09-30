البعثة الأممية: استئناف المحادثات العسكرية بين طرفي الأزمة الليبية

أكدت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أن طرفي الأزمة اتفقا على استئناف المحادثات العسكرية الأسبوع المقبل، بعد اجتماع في مصر، معربة عن أملها أن يؤدي ذلك لوقف دائم لإطلاق النار.

وقالت البعثة: "المحادثات التي أجريت في مصر تناولت تدابير بناء الثقة والترتيبات الأمنية ودور حرس المنشآت النفطية، الذي يفترض أن يقوم على حماية البنية التحتية، لقطاع النفط، لكنه يتكون غالبًا من جماعات محلية لها أجنداتها الخاصة"، وفقًا لما نشرته وكالة "رويترز".

وأضافت: "الاجتماع خلص إلى مجموعة من التوصيات لعرضها على اللجنة العسكرية المشتركة، وشملت الإفراج الفوري عن كل من هو محتجز على الهوية، من دون أي شروط أو قيود، واتخاذ التدابير العاجلة لتبادل المحتجزين بسبب العمليات العسكرية، والإسراع في فتح خطوط المواصلات الجوية والبرية".

وتسير العملية التي تقودها الأمم المتحدة بالتوازي مع مسارات أخرى، وتشمل فصائل من حكومة طرابلس الوطني والجيش الوطني الليبي.

شددت ستيفاني ويليامز، مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا بالإنابة، في مقابلة خاصة مع "العربية"، على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا، والدفع بالمباحثات السياسية إلى الأمام، مؤكدة أنه من غير المقبول استمرار دخول معدات عسكرية بشكل يومي إلى ليبيا.

وحثت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة طرفي الحوار الليبي، على أهمية مغادرة القوات الأجنبية والمرتزقة خلال 90 يومًا من توقيع اتفاق وقف إطلاق النار.

كما دعت ويليامز إلى حماية مدينة سرت والمناطق المحيطة بها، لأنها تعد منطقة استراتيجية وسط ليبيا، حيث توجد منابع النفط الليبي.

وأضافت: "لدينا تركيز كبير على حماية مدينة سرت والمناطق المأهولة الأخرى في المنطقة الوسطى في ليبيا.. أود أن أشير أيضًا إلى أن هذا هو قلب البنية التحتية النفطية في ليبيا، حيث يقع الهلال النفطي في المنطقة الوسطى.. أكثر من 90% من ثروة ليبيا، مصدرها النفط.. لهذا علينا حماية البنية التحتية للنفط هناك".