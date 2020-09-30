حمو بيكا يعلن عن باكورة إنتاج شركته بـ"بوستر"

نشر مغني المهرجانات حمو بيكا بوستر باكورة إنتاج شركته الجديدة، والتي أعلن عنها منذ أيام قليلة.

وكتب "حمو" عبر "إنستجرام"، قائلًا "قريباً من إنتاج شركة VIP، النجمة سلمى عادل قريبًا جدًا في دويتو جديد مع حمو بيكا وتيم VIP".

وأعلن مغني المهرجانات حمو بيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تدشين شركة إنتاجه الجديدة تحمل اسم "شركة VIP للانتاج الفني"، ونشر عددًا من الصور داخل شركته الخاصة، والتي تحمل صورًا له وبورتريهات ومجموعة من الدروع التي حصل عليها من "يوتيوب".

وتعاقد حمو بيكا مع "السبكي" ثم "روتانا"، ليلقى هجومًا كبيرًا من نقابة الموسيقيين على هذا التعامل الفني، ليتم فسخ التعاقد بينهما، ويضطر لإنشاء شركة إنتاج لنفسه يضم فيها عددًا من أصدقائه من مطربي المهرجانات.