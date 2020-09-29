باحث لأيمن نور: الشعب المصري ذكي.. وضع دعوات الفوضى خلف ظهرة وتحت قدمه

وجه طارق البشبيشي، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، التحية للشعب المصري، الذي أصاب عدوه بالإحباط واليأس والشعور بالمرارة والهزيمة، بعد عدم استجابه الشعب المصري لدعوات الفوضى والتخريب والدمار التي دعا إليها المقاول الهارب محمد علي، وجماعة الإخوان الإرهابية.

ووجه "البشبيشي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، مع الإعلامية ريهام السهلي، حديثة للقيادي الإخواني الهارب أيمن نور: "لا تتوقع الشعب المصري سيتعاون هذه الدعوات الهدامة لتخريب وطنه من أجل حفنة مرتزقة".

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إلى أن الشعب المصري وصل إلى حالة ممتازة من النضج والوعي، وأصبح يضع هذه الدعوات الهدامة خلف ظهره وتحت أقدامه أحيانا، موضحًا أن الشعب المصري شعب ناضج ذكي حتى لو تغير دينه في فترة تاريخية سابقة فإن عقيدته الثابتة دائما هي وطنه ومؤسسات وطنه فهذه فطرته.

وتابع: "مهما حاول العدو أن يشعر بالأمل أن المصريين سينخدعون ويسيروا وراء الإخوان لتخريب وطنهم ورجوع هؤلاء الخونة على جثة الوطن إلا أن أعضاء التنظيم يشعرون بالهزيمة ويلقنهم الشعب المصري الدرس تلو الدرس"، موضحًا أن سبب غضب قيادات الإخوان من الشعب المصري هو فشل التنظيم.

وواصل: "أي تنظيم فاشل ولا يحقق أهدافه يتراجع ويتقهقر وينهزم وتحدث به انشقاقات، وصراعات كعصابة مجرمة لا تحقق أهدافها لإجرامية، ومن ثم يبدأ حدوث أعضاء العصابة من الفتنة وهذا شيء متوقع، والحمد لله ثبات المصريين لازم يستمر، أصمدوا، هذا يسبب التفكك والانشقاق داخل التنظيم".