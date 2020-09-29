باحث: "الجزيرة" بُنيت على خرسانة مسلحة من الكذب والتضليل

قال إبراهيم ربيع، الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، إن قناة الجزيرة القطرية لا تنفك عن تنظيم الإخوان الإرهابية، بل إن الكيانين عبارة عن توأمة، فجهاز المخابرات الإنجليزي هو من رعاهما وكونهما وأسس المنظومة الأخلاقية والسياسية وغير المهنية لهما، موضحًا أن "الجزيرة" و"الإخوان" تأسسا على بنية تحتية عبارة عن خرسانة مسلحة من الكذب والتضليل وتزييف الحقائق وترويج الشائعات.

وأضاف "ربيع"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "المواجهة"، الذي يُعرض على شاشة "extra news"، مع الإعلامية ريهام السهلي، أن قناة الجزيرة تقوم بالاستغلال والاستحلال والمتاجرة بالمقدسات، وعندما نُطبق تلك المعايير على جماعة الإخوان نرى أن الجزيرة تُعد الابن التنظيمي للإخوان، أو ما يُسمى بالتوأم الإعلامي للجماعة، مؤكدًا أن المخابرات الإنجليزية وراء تأسيسها.

وأوضح الباحث في شؤون الجماعات الإرهابية، أنه عندما أرادت إنجلترا تجهيز المنطقة من بعد 1996، أي بعد حرب الكويت والعراق، بدأ أهل الشر يفكرون في إعادة هندسة المنطقة على أساس الفوضى، فتم العمل على إنشاء جهاز إعلامي يخاطب العرب بلغتهم، ويتواجد فيه مواطنون عرب، وأشكال عربية، ويتحدثون إلى كل المواطنين من المحيط إلى الخليج، وكان عليهم تأسيس منصة إعلامية لهذا الغرض.

وأشار إلى أنه تم العمل على إنشاء قناة الجزيرة على أن تتضمن احترافية وإغراءً بصريًا من أجل الهيمنة على كافة الوسائل الإعلامية العربية، مؤكدًا إنشاء القناة بخبرات هيئة الإذاعة البريطانية "BBC"، والجميع يعلم وثائقيًا وتاريخيا أن من عمل قناة "الجزيرة " هم القسم العربي في الـ "BBC" بسبب خبراته الطويلة في الإعلام بجانب علاقته بالمخابرات الإنجليزية، وتم اختيار دويلة قطر كونها دولة صغيرة وقادتها يحلمون بنفوذ معين، "لا عندهم شعب ولا دولة ولا كيان، عندهم بس فلوس".